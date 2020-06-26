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Жизнь

Ксении Собчак срочно сделали операцию на лице

Ксения Собчак опубликовала видео из больницы, в котором сообщила о срочной операции на лице, пишет Life.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
@xenia_sobchak

Ксения успокоила подписчиков, что с ней все хорошо. Но в ролике она предстала в таком виде, что поклонники встревожились. Ксения лежала на больничной койке, а на носу была закреплена повязка. Потекшая тушь и синяки под глазами намекнули, что операция была внеплановой и экстренной.

Под видео телеведущая сообщила, что виновато в ее неприглядном виде неудачное падение, при котором женщина сломала нос и получила сотрясение мозга. Врачам пришлось провести операцию, а также сохранить все в тайне, что они и сделали. Ксения отдельно поблагодарила их за это.

На YouTube-канале Ксении сегодня вышло видео о голосовании по поправкам в конституцию, в котором на нос «звезды» уже наложен гипс телесного цвета.

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