Что известно об убийстве Григория Распутина, влиявшего на Николая II и его семью

В начале XX века в окружении Николая II появился странный человек: кто-то считал его православным подвижником и звал «старцем», кто-то — аферистом Гришкой Распутиным. Обычный крестьянин из Тобольской губернии стал другом семьи императора Российской Империи. Обстоятельства жизни и убийства Григория Распутина — в материале altapress.ru.

Распутин и трое его детей, Матрена, Варвара и Дмитрий

Кто такой Григорий Распутин?

О молодости Распутина известно мало. Современники знали о его жизни до Петербурга только то, что рассказывал сам Распутин. Он родился в селе в Тобольской губернии. Повзрослев, пожил в городе, женился, у него родились трое детей. Обратился к религии: много молился, бросил пить и курить, стал есть только постную пищу.

Потом Григорий Распутин ушел странствовать по святым местам. За свою жизнь он дважды дошел до Иерусалима.

В 1905 году Распутин попал в Петербург и быстро обрел там популярность как «юродивый» и «божий человек». К нему стекалось много людей.

Историки считают, что Григорий Распутин обладал острым умом и способностью к внушению. Сохранились свидетельства о том, что он якобы лечил людей.

Почему Распутин имел влияние на Николая II и его жену?

Григорий Распутин умел помочь царевичу Алексею, который болел гемофилией (плохая свертываемость крови). По свидетельствам, когда болезнь обострялась, а врачи ничего не могли сделать, Распутину было достаточно погладить мальчика по голове, сказать несколько слов, и кровотечение останавливалось.

«Старец» не только лечил царевича. Он беседовал с императрицей и даже давал советы Николаю II.

Григорий Распутин , 1904. www.facebook.com/klimbim

За что убили Распутина?

Многие слои общества были враждебно настроены к «старцу». Даже представители противоборствующих политических партий соглашались с тем, что Распутин плохо влияет на императора.

Либеральная пресса писала о развратном характере Распутина, и эта агитация против «старца» серьезно компрометировала царскую семью.

Кроме того, Распутин был резко против вступления России в Балканские войны.

В 1916 году депутат Владимир Пуришкевич на заседании Госдумы заявил: «Не должен темный мужик дольше править Россией!»

Как убили Григория Распутина?

Согласно основной версии, в заговоре против Распутина участвовали князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице царя, Владимир Пуришкевич и еще несколько человек, в том числе — великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II.

В ночь на 30 декабря 1916 года князь Юсупов пригласил Распутина в свой дворец. В пирожных, которые подали гостю, содержался яд. Но он не подействовал.

Тогда Юсупов выстрелил из пистолета Распутину в спину, он упал. Заговорщики решили, что он мертв. Через некоторое время Распутин очнулся, накинулся на Юсупова и чуть не задушил его, а затем бросился бежать. За ним кинулся Пуришкевич и застрелил. Связанное тело спустили под лед в реку.

Григория Распутина похоронили в Царском Селе. После Февральской революции 1917 года его тело выкопали и сожгли на костре.

Григорий Распутин , епископ Гермоген и монах Илиодор Неизвестный автор , СС0 , via Wikimedia Commons

Убийц Распутина наказали?

Начатое следствие остановили по распоряжению Николая II, так как в убийстве «старца» оказались замешаны члены императорской семьи.

К этому времени Владимир Пуришкевич был уже на фронте. Феликса Юсупова сослали в его имение в Курскую губернию, а великого князя Дмитрия Павловича отправили служить в Персию.

Новые факты о гибели Распутина

Отставной следователь Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук изучили обстоятельства убийства Распутина. Они пришли к выводу, что к гибели «старца» мог быть причастен подданный Британии Освальд Рейнер, агент британского Секретного разведывательного бюро. Документальный фильм, посвященный этому расследованию, показал британский телеканал BBC2 в программе Timewatch.

Исследователи изучили посмертные фотографии Распутина. По пулевому отверстию в центре лба они определили, что выстрел сделал профессиональный стрелок с близкого расстояния.

Юсупов целился в сердце, а Пуришкевич стрелял в спину. Экспертиза показала, что три пулевых отверстия оставлены разными пулями, выпущенными из разных видов оружия. Исследователи предположили, что третий убийца — друг Юсупова Освальд Рейнер.

Согласно этой версии, Британия опасалась, что Распутин склонит императора заключить сепаратный мир с Германией в ходе Первой мировой войны.

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