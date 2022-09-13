Кто может досрочно подключить отопление в Барнауле

Кто может досрочено подключить отопление в Барнауле, рассказали в Telegram-канале СГК.

Подключить отопление до начала сезона могут школы, больницы и детские сады краевой столицы.

Для этого необходимо подать заявку в СГК по пр. Космонавтов, 13. В том числое ее можно направить в письме.

Также копиии заявлений принимают на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Кроме того, запросить отопление раньше могут жилые дома, если большинство жильцов согласны. Соответствующее заявление с подписями нужно направить в УК или ТСЖ. Далее его передадут в СГК.

Подробнее о том, когда в Барнауле начнется отопительный сезон, — в нашем материале.