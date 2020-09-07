«Кто на кабана крайний?». Минприроды анонсировало выдачу охотничьих билетов

С 10 сентября в Алтайском крае начнется выдача разрешений на добычу в регионе ондатры, бобра, колонка, рыси, горностая и кабана.

Об этом сообщает региональное минприроды.

Прием заявлений будет осуществляться в будни с 8.00 до 17.00 часов по адресу ул. Чкалова, 230, кабинет 10. График работы должностных лиц, уполномоченных на выдачу документов в районах, размещен на сайте министерства.

При этом охотникам все еще рекомендуется воспользоваться порталом «Госуслуги» для оформления таких заявлений.

Напомним, что в конце августа Минприроды уже село в лужу с выдачей охотничьих билетов. В первый день приема заявлений в Барнауле у входа в министерство скопилась огромная очередь жаждущих добычу охотников.

Тогда чиновникам пришлось объяснять возникшую давку тем, что в период пандемии охота была запрещена. Кроме того, в структуре ведомства нет выделенного штата сотрудников, занимающихся исключительно сезонной выдачей таких разрешений.