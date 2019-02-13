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Жизнь

Кто отвечает за пожарную безопасность в многоквартирных домах?

Читательница altapress.ru Надежда обратилась с вопросом: «Кто должен проверять пожарную безопасность в жилых многоквартирных домах? Кто отвечает за строительный мусор на пожарных лестницах, и как заставить их освободить?»

Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
altapress.ru.

На вопрос ответил Константин Илясов, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю:

Жилые дома в плановом режиме сотрудники ГУ МЧС не обследуют. По закону за общее имущество собственников отвечает УК — в том числе за его содержание в надлежащем противопожарном состоянии.

Поэтому в первую очередь необходимо обратиться в УК и попросить принять меры. Если компания уклоняется от своих обязанностей, можно написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию Алтайского края, которая осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний.

Если эти действия не принесут результата, можно обратиться в Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 ГУ МЧС по Алтайскому краю (в отделение по своему району). В заявлении необходимо указать нарушения, которые вас беспокоят, а также название и адрес УК, которая управляет домом.

После этого специалисты отдела обратятся с запросом о проведении проверки в прокуратуру. Если ведомство даст на это разрешение, сотрудники ГУ МЧС выйдут на проверку. В случае подтверждения факта нарушения УК выдадут соответствующее предписание и примут меры административного воздействия.

После истечения срока на выполнение предписания сотрудники ГУ МЧС выйдут на повторный контроль. Если нарушения найдутся вновь, УК выдадут новое предписание с новым сроком и составят административный протокол по ст. 19.5 КоАП, предусматривающей наказание в виде штрафа.

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