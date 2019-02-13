Кто отвечает за пожарную безопасность в многоквартирных домах?

Жилые дома в плановом режиме сотрудники ГУ МЧС не обследуют. По закону за общее имущество собственников отвечает УК — в том числе за его содержание в надлежащем противопожарном состоянии.

Поэтому в первую очередь необходимо обратиться в УК и попросить принять меры. Если компания уклоняется от своих обязанностей, можно написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию Алтайского края, которая осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний.

Если эти действия не принесут результата, можно обратиться в Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 ГУ МЧС по Алтайскому краю (в отделение по своему району). В заявлении необходимо указать нарушения, которые вас беспокоят, а также название и адрес УК, которая управляет домом.

После этого специалисты отдела обратятся с запросом о проведении проверки в прокуратуру. Если ведомство даст на это разрешение, сотрудники ГУ МЧС выйдут на проверку. В случае подтверждения факта нарушения УК выдадут соответствующее предписание и примут меры административного воздействия.

После истечения срока на выполнение предписания сотрудники ГУ МЧС выйдут на повторный контроль. Если нарушения найдутся вновь, УК выдадут новое предписание с новым сроком и составят административный протокол по ст. 19.5 КоАП, предусматривающей наказание в виде штрафа.