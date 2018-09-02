Кто пришел на похороны Иосифа Кобзона в Москве

Сегодня в 8 утра по московскому времени (12.00 по местному) началась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Она проходи в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Желающих проститься с известным исполнителем песен оказалось много. Перед началом церемонии у дверей зала собралось несколько десятков человек, их количество увеличивалось с каждой минутой, сообщила «Газета.ru».

Край сцены, где стоит гроб с телом артиста, быстро завалили цветами. В зале звучит тихая музыка с голосом Кобзона, на экране транслируются его фото.

Из вип-персон попрощаться с Иосифом Кобзоном приехали президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова, юморист Владимир Винокур, Екатерина Рождественская, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов, ведущая Яна Чуривва, композитор Игорь Николаев, певец Александр Маршал и другие.

Друзья и коллеги народного артиста говорят прощальные слова.

Валентина Терешкова,

первая женщина-космонавт:

— Мы не представляем космодром без Иосифа Давыдовича. Он был по-настоящему преданным и любящим другом. Это огромная утрата не только для нас, семьи и близких, но и для всей страны.

Екатерина Рождественская,

дочь поэта Роберта Рождественского:

Это был мой советчик, мой большой друг. Он не просто народный артист, он — народный любимец, глыба, монолит, уникальный человек. Все люди, которым он помог, вряд ли могут собраться в одном месте — разве что в огромном поле. Мне кажется, что та стена, которая была за мной, рухнула. Я не хочу, чтобы о Кобзоне вспоминали, я хочу, чтобы о Кобзоне помнили всегда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, возможно, тоже посетит похороны Иосифа Кобзона. Гражданская панихида начнется в 12.00 по Москве. Певца похоронят на Востряковском кладбище.

Обновлено в 15.18.

В 11.15 по Москве на церемонию прощания прибыл Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу артиста, а затем подошел к его супруге. Также в зале присутствовал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Иосиф Кобзон умер 30 августа. Причина смерти — четвертая стадия рака. Он боролся с болезнью с 2005 года.