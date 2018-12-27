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День Иоанна Богослова 2018: почему его называют апостолом любви и зачем на мессе освящают вино

27 декабря 2018 католики чтут память апостола Иоанна Богослова — одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. В день его памяти на мессе проводят особый обряд — освящение вина. Что это означает и почему верующие особенно чтят святого Иоанна Богослова — в материале altapress.ru.

Католическая церковь. Свет
Католическая церковь. Свет
ССО

Чем знаменит и кому покровительствует святой апостол Иоанн?

Апостола Иоанна называют еще Иоанн Богослов и Иоанн Заведеев. Он — автор Евангелия от Иоанна, трех соборных посланий и книги Откровения, пишет рускатолик.рф. В католической традиции святой считается небесным покровителем писателей.

Апостола Иоанна называют «апостолом любви». По преданию, когда он был стар и очень слаб, и не мог проповедовать, святой говорил: «Дети мои, любите друг друга!», И добавлял: «Это заповедь Господа. Если бы она была и одна, то и одной ее довольно было бы для спасения».

Католическая церковь
Католическая церковь
ССО

Почему на мессе 27 декабря освящают вино?

В день памяти апостола Иоанна перед завершением мессы проводят обряд освящения вина, пишет РИА Новости.

По церковному преданию, однажды святой Иоанн благословил чашу, в которой находилось отравленное вино, и оно очистилось от яда.

Яд — это символ ненависти, а благословленное вино — напротив, символ любви.

Церковь.
Церковь.
СС0

Когда дни памяти Иоанна Богослова в православной церкви?

  • 9 октября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 21 мая — день памяти Иоанна Богослова;
  • 13 июля — Собор двенадцати апостолов.
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