День Иоанна Богослова 2018: почему его называют апостолом любви и зачем на мессе освящают вино

Чем знаменит и кому покровительствует святой апостол Иоанн?
Апостола Иоанна называют еще Иоанн Богослов и Иоанн Заведеев. Он — автор Евангелия от Иоанна, трех соборных посланий и книги Откровения, пишет рускатолик.рф. В католической традиции святой считается небесным покровителем писателей.
Апостола Иоанна называют «апостолом любви». По преданию, когда он был стар и очень слаб, и не мог проповедовать, святой говорил: «Дети мои, любите друг друга!», И добавлял: «Это заповедь Господа. Если бы она была и одна, то и одной ее довольно было бы для спасения».
Почему на мессе 27 декабря освящают вино?
В день памяти апостола Иоанна перед завершением мессы проводят обряд освящения вина, пишет РИА Новости.
По церковному преданию, однажды святой Иоанн благословил чашу, в которой находилось отравленное вино, и оно очистилось от яда.
Яд — это символ ненависти, а благословленное вино — напротив, символ любви.
Когда дни памяти Иоанна Богослова в православной церкви?
- 9 октября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 21 мая — день памяти Иоанна Богослова;
- 13 июля — Собор двенадцати апостолов.