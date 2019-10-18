Кто такой Ратмир Шишков, в честь которого Тимати назвал сына

У Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Его назвали Ратмиром — в честь погибшего в 2007 году участника «Фабрики звезд» 19-летнего Ратмира Шишкова. Почему Тимати назвал ребенка его именем и что известно о трагической гибели музыканта — в материале altapress.ru.

Тимати опубликовал в Instagram пост, посвященный рождению сына. На фотографии он держит на руках ребенка. В подписи сказано: «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19».

Кто такой Ратмир Шишков

Ратмир Шишков и Тимати вместе участвовали в проекте «Фабрика звезд-4». На проекте они вместе с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой объединились в группу «Банда», сообщает starhit.ru. Вместе они выпустили альбом. «Банда» распалась после гибели Шишкова.

В апреле 2019 года Тимати выпустил новый клип «Помнишь», посвященный Ратмиру Шишкову.

Смертельная авария Ратмира Шишкова

Ратмир Шишков погиб ночью в ДТП в 2007 году. Вместе с ним в автомобиле Merсedes находились еще четыре человека, пишет cosmo.ru.

Машина проскочила на красный свет на скорости около 200 км в час и столкнулась с другим автомобилем, затем от удара врезалась в бордюр и взорвалась. Ожоги, которые получили водитель и пассажиры Merсedes, оказались несовместимы с жизнью.

Некоторые СМИ утверждают, что за рулем автомобиля был Ратмир Шишков, другие — что Тимур Байсаров. В частности, вторую версию приводили РИА Новости. Издание auto.newsru.com пишет, что водителя устанавливали по показаниям свидетелей. Экспертиза определила, что Ратмир Шишков и Тимур Байсаров были пьяны. В результате дело прекратили в связи со смертью подозреваемых.

В ночь гибели Ратмира родилась его дочь Стефания.