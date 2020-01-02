Кто такой святой Иоанн Кронштадтский и что нужно делать в праздник 2 января

Иоанн Кронштадтский
Иоанна Кронштадтского начали считать святым еще при жизни. Он был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, членом Святейшего синода, проповедником, духовным писателем, церковным и общественным деятелем, пишет ria.ru. Много занимался благотворительностью, посещал беднейшие районы. Доходило до того, что когда кончались деньги, святой отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой.
Проповеди Иоанна Кронштадтского были эмоциональными, и в этом было его новаторство. Кроме того, он ввел общую исповедь (когда все, кто хочет покаяться в грехах, называли их не священнику на ухо, а открыто, вслух).
Иоанн Кронштадтский соборовал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II.
Народное почитание Иоанна Кронштадтского не ослабевало среди православных весь XX век. Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь — в 1990-м.
День Иоанна Кронштадтского 2020
По правилам, в церковные праздники желательно сходить на богослужение в храм, помолиться.
В это время у православных идет Рождественский пост. Со 2 по 5 января пост становится строже: верующие отказываются не только от яиц, мясных и молочных продуктов, но и от рыбы.
Нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями.
В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.