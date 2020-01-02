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Кто такой святой Иоанн Кронштадтский и что нужно делать в праздник 2 января

День Иоанна Кронштадтского — православный праздник 2 января 2020 года. Этого святого по всей России начали чтить еще при жизни за исключительное благочестие, щедрость и доброту. Он мог в буквальном смысле снять с себя сапоги и отдать нуждающимся. Рассказываем, что известно о жизни святого и как правильно провести день Иоанна Кронштадтского-2020.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Иоанн Кронштадтский

Иоанна Кронштадтского начали считать святым еще при жизни. Он был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, членом Святейшего синода, проповедником, духовным писателем, церковным и общественным деятелем, пишет ria.ru. Много занимался благотворительностью, посещал беднейшие районы. Доходило до того, что когда кончались деньги, святой отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой.

Иоанн Кронштадтский
Иоанн Кронштадтский
www.facebook.com/klimbim

Проповеди Иоанна Кронштадтского были эмоциональными, и в этом было его новаторство. Кроме того, он ввел общую исповедь (когда все, кто хочет покаяться в грехах, называли их не священнику на ухо, а открыто, вслух).

Иоанн Кронштадтский соборовал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II.

Народное почитание Иоанна Кронштадтского не ослабевало среди православных весь XX век. Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь — в 1990-м.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

День Иоанна Кронштадтского 2020

По правилам, в церковные праздники желательно сходить на богослужение в храм, помолиться.

В это время у православных идет Рождественский пост. Со 2 по 5 января пост становится строже: верующие отказываются не только от яиц, мясных и молочных продуктов, но и от рыбы.

Нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями.

В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.

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