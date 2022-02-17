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Жизнь

Эксперты узнали, кто выигрывает в зарплате при переезде в Алтайский край

Каждый третий из тех, кто переехал в Алтайский край, искал работу на новом месте жительства больше месяца, выяснила служба исследований сервиса hh.ru.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

14% соискателей трудоустроились меньше, чем за две недели, у 13% на это ушло несколько дней. Еще 19% переехавших пока не искали работу, а 11% решились на переезд из-за поступившего предложения по работе.

Последние чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (41%), строителей (29%) и производственных специалистов (26%).

Интересно, что у 49% работников после переезда в Алтайский край увеличилась заработная плата. Чаще всего об этом сообщают соискатели из сферы высшего менеджмента (70%), IT-специалисты (64%) и сотрудники продаж (59%).

В целом в профессиональном разрезе больше других склонны к релокации строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%).

Против переезда чаще всего выступают маркетологи (40%).

Ранее эксперты пришли к выводу, что жители Алтайского края чувствуют себя более уверенно на рынке труда, чем в среднем россияне.

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