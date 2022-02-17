Эксперты узнали, кто выигрывает в зарплате при переезде в Алтайский край

14% соискателей трудоустроились меньше, чем за две недели, у 13% на это ушло несколько дней. Еще 19% переехавших пока не искали работу, а 11% решились на переезд из-за поступившего предложения по работе.
Последние чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (41%), строителей (29%) и производственных специалистов (26%).
Интересно, что у 49% работников после переезда в Алтайский край увеличилась заработная плата. Чаще всего об этом сообщают соискатели из сферы высшего менеджмента (70%), IT-специалисты (64%) и сотрудники продаж (59%).
В целом в профессиональном разрезе больше других склонны к релокации строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%).
Против переезда чаще всего выступают маркетологи (40%).
Ранее эксперты пришли к выводу, что жители Алтайского края чувствуют себя более уверенно на рынке труда, чем в среднем россияне.