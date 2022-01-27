Кубики и колеса. Как в Барнауле бодибилдеры с инвалидностью выходят на сцену и в жизнь

Рассказываем, как в Барнауле занимаются бодибилдингом те, для кого выйти из дома — уже тренировка, а главный приз — не кубок, а вера в себя.

«Спустя полтора года занятий Ромка смог сам ездить на коляске», — рассказывает тренер и управляющий сети фитнес-клубов «ST Gym» Александр Барбашин про своего первого подопечного с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). И показывает фотографию «сухого» юноши на соревновательной сцене.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле.

Краткое содержание

Мамина мечта

Барнаульский культуризм для людей с инвалидностью начался с мечты одной мамы.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

В 2019 году мне в соцсети написала женщина, Аня Чернова. Рассказала, что у нее есть сын Рома, у которого ДЦП. И она очень мечтает увидеть его на соревновательной сцене. Я растерялся, поскольку раньше никогда не тренировал людей с инвалидностью. Но ответил, что подумаю, как это можно осуществить.

Позже дама пришла на курсы фитнес-тренера. И в один из дней показала Рому наставнику.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Я сразу увидел, что из парня можно что-то «слепить». Лишнего веса не было, фигура довольно сухая. Посмотрел, что он может, а что нет. Рома тоже хорошо меня воспринял. Как и другие. Вообще, для ребят я пример. А они для меня — огромная ответственность.

Постепенно специалист разработал индивидуальную программу тренировок для юноши, чтобы он мог заниматься дома, под контролем мамы. Среди обязательных задач были, например, отжимания и «походы» вверх-вниз по шведской стенке.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Я воспринял этот опыт как вызов, возможность по-новому применить знания. При этом чувствовал себя довольно спокойно и уверенно. Поскольку имею физкультурное образование и понимаю, как устроена человеческая анатомия.

Травма , костыли. CC0

Собеседник объясняет, что для бодибилдеров на колясках хорошо подходят упражнения с собственным весом, без дополнительных грузов.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Эта история тянулась очень долго, около года. Аня тренировала сына, я их консультировал. Тем временем она сама стала участницей «Сибирской трансформации». Так вот однажды мы с командой приехали к ней домой, чтобы снять видео для проекта. Рома тоже в него попал и выдал: «Тренируюсь, чтобы ходить». Это тронуло меня до слез. Я понял, что нужно соответствовать ожиданиям и подниматься на новый уровень. С тех пор эту фразу я говорю всем своим спортсменам.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Первый фурор

В 2020 году собеседник организовывал чемпионат по бодибилдингу в Кемеровской области. И понял, что это удачный момент для того, чтобы Рома мог показать свои достижения судьям и зрителям.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Мы готовились к показательному выступлению. Корректировали форму, отрабатывали позы. Посмотрим правде в глаза — это не просто. Так как при ДЦП бывают перекосы тела, поэтому не все положения доступны. Но вот достичь сухости очень даже можно благодаря грамотному питанию.

Справка Показательное выступление — выход культуриста на сцену. В течение нескольких минут участник принимает разные позы под музыку, чтобы продемонстрировать свою форму жюри.

Инвалид. unsplash.com

Для спортивной диеты вполне подошло бы название «Прощай, пирожное!» Ведь если культурист не может распрощаться со сладостями и выпечкой, с рельефом он тоже вряд ли познакомится. Также в список запретов входят все жареные, жирные, копченые блюда.

Их Барбашин отталкивающе называет «грязной» едой.

Крайне важно соотношение белков, жиров, углеводов и клетчатки. Причем, для каждого свое. Чтобы результат был виден не на лицо, а на пресс и бицепсы.

«Я жесткий тренер. И дети, и родители знали, на что шли. Нет режима — нет результата. И если в тренировках доступно не все, то рацион уж точно каждый может держать под контролем», — считает эксперт.

Здоровое питание pixabay.com

На первых кемеровских показательных выступлениях Рома вышел на сцену один, после здоровых спортсменов. «Произвел фурор», — хвастается гордый тренер.

После этого на консультацию к Александру пришли еще двое ребят.

Вверх по лестнице

«С 14-летним Сашей Фадеевым (у него ДЦП) мы вообще живем в одном подъезде. Он очень активный, тоже начал заниматься. Еще один — Влад Нартов, самый маленький. Ему 12 лет, у него спинальная травма, совсем не ходит. Он в восторге от жима штанги. Когда появился у нас, был самый улыбчивый. Сейчас взрослеет — меньше показывает эмоции».

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Через неделю занятий Саше посчастливилось выступить в финале проекта «Сибирская трансформация».

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Они с мамой жутко волновались. Говорили: «Там же сцена огромная. А мы ничего не умеем». Я им: «Ничего, отработаем позирование, и все получится». Эмоций после выхода было море. Представляете, какой это эффект для ребенка, который почти из дома не выходит.

Барбашин предоставил ребятам возможность бесплатно посещать любой из своих фитнес-клубов. Тренировка начинается уже с порога.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Один зал находится на втором этаже, другой — на третьем. Рома и Саша потихоньку поднимаются с помощью родителей, а Влада и его коляску несу я.

Фитнес. Спорт. CC0

Родители подтверждают, что доступная среда, а вернее, ее отсутствие — одна из главных проблем.

Анастасия Нартова,

мама спортсмена с ПОДА:

Трудности мы с сыном испытываем ежечасно. Даже выйти за порог — уже проверка силы воли. Но нам очень помогает окружение. Например, в зал Влада заносят на руках тренеры. На занятиях сын жмет штангу в 42 кг, в то время как сам весит 31 кг.

Александр подчеркивает, что он — консультант и организатор. А тренируют спортсменов их родители.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

«После того, как Рома выиграл чемпионат Алтайского края по бодибилдингу весной 2021 года, мне повесили медаль как тренеру за качественную подготовку. Я снял ее и отдал Ане», — рассказывает мужчина. И добавляет: «А как иначе? Это же честно».

Раз в месяц ребята с родителями приезжают на сборы в зале, чтобы показать свои результаты.

Иногда получают похвалу, иногда — отечески-тренерские замечания: «Как-то раз пришли, я им строго: „Чего расслабились? Шоколадками увлекаемся?“ Послушали, постыдились».

Инвалидность. СС0

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Недавно пришел один мальчик с мамой, показаться, прикинуть, сможет или нет. Я открыто объяснил, что с меня, что с них. И что за питанием я жестко слежу. Больше они не появлялись. Ну, может быть, еще придут. Просто я придерживаюсь философии: «Хочешь — значит делаешь». Парни, которым это надо, приезжают, звонят и сами меня дергают: «С-а-а-аш, а как это, а как-то?»

С наставником спортсмены отрабатывают позирование для показательных выступлений. И все же отточенная программа — не самое важное.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Самый важный эффект

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Скажу честно, я считаю, что у этих ребят нужно оценивать не спортивную технику, а потраченные силы. Вот Ромка, например, через полтора года тренировок стал управлять коляской сам. Это результат? Конечно, еще какой! Кроме того, благодаря участию в соревнованиях, его заметили. Он смог поехать на лечение туда, куда раньше не доводилось.

Что касается безопасности, культуризм не противоречит врачебным предписаниям.

Спорт. Тренировка. CC0

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

В медицину я вообще не лезу. Не было такого, чтобы я говорил, что сейчас лучше не уезжать на реабилитацию. Вообще, рекомендую им заниматься два-три раза в неделю. Время каждый регулирует сам. Кто-то может тренить час-полтора, кто-то полчаса. С режимом профессиональных здоровых спортсменов это, честно скажу, не сравнить. Но главная наша цель — социализация.

Ее ребята достигают как раз во время соревнований. Отдельная тема — затраты на участие. Они не зависят от инвалидности. Но снизить их помогают организаторы.

Мужчина , мышцы. CC0

Иногда получается не брать взнос за участие (обычно он составляет около 2 тыс. рублей). А иногда — покрыть расходы на транспорт и грим.

Дело в том, что на шоколадно-загорелом теле лучше вырисовываются выстраданные на тренировках мышцы.

Эксперт делится, что и зрители, и жюри всегда встречают алтайских культуристов на колясках с овациями. «Публика принимает их очень хорошо, душевно. За кулисами парни общаются со взрослыми спортсменами. Те потом спрашивают про них: „А когда приедут?“»

Бодибилдинг и не только: нужен ли дневник тренировок? СС0

Судьям в это время приходится по-своему сложно.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА:

Жюри может объективно оценивать их. Но давайте посмотрим правде в глаза. Исходные данные у всех разные. Поэтому упор в судействе делается не на правильность выполнения поз, а, например, на «сухость» тела. Хотя, будь моя воля, кубки и медали получали бы все.

«Олимпия» на коляске

Маломобильные спортсмены выступали на сценах Барнаула, Новокузнецка, Кемерова. И тренер всегда говорил им, что победитель — каждый из них. Но те, кто не получал приз, все равно поджимали губы и опускали головы.

Ненадолго — до следующего конкурса. Потом снова появлялся азарт, соперничество.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Анастасия Нартова,

мама спортсмена с ПОДА:

Когда Влад был на конкурсе впервые, я даже снимать не могла — руки тряслись и текли слезы от гордости. Запечатлеть момент не получилось. Я была просто в шоке, когда увидела его на сцене. А зрители аплодировали стоя. Даже для здоровых людей соревнования — это стресс, а дети с инвалидностью выступают. Для меня самое главное, чтобы ребенок верил в себя и не считал, что он в чем-то хуже, чем другие. Спорт как раз этому способствует.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Александр Барбашин рассказывает, что ребятам поступило предложение поучаствовать в чемпионате России по бодибилдингу. По его словам, на таком масштабном мероприятии еще никогда не было культуристов с инвалидностью.

А пока ребята тренируются, держат диету и мечтают завоевать титул «Мистер Олимпия», их наставник думает, как достать денег на такие высоты.

Справка «Мистер Олимпия» — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга. Организуется с 1965 года.

Бодибилдинг для людей с инвалидностью в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Александр Барбашин,

тренер по бодибилдингу для людей с ПОДА: