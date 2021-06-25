Переломанные лапы и судьбы. Истории алтайских животных, которые выжили, несмотря на жестокость улиц и хозяев

Одни четвероногие жители края самостоятельно выбирают жизнь бродяги, других выгоняют хозяева. Причем, не обязательно через дверь. И в том, и в другом случае звери нередко попадают в беду и получают травмы. Altapress.ru познакомился с подопечными двух приютов краевой столицы. И у некоторых из них, кажется, действительно девять жизней.

Земля собак

В новоалтайский приют Ольги Камневой «Территория спасения» попадают преимущественно собаки. Основательница приюта отмечает, что травмированные звери — частые гости (или вовсе постоянные жители) организации.

Лайма

Дворняжку возрастом всего в несколько месяцев сбила машина. Раненное животное еще на дороге подобрали две женщины. Сделали, что могли: отвезли в ветклинику, где доктор прокапал хвостатой пациентке витамины и сказал: «Если до вечера доживет, приходите». Лайма дожила, дамы передали раненного зверя в «Территорию спасения».

Камнева дала собаке имя, такое же как у известной певицы, и перевезла в Барнаул, в другое ветучреждение. На рентгене обнаружили перелом двух позвонков. Через пять часов Лайму уже оперировали в Новосибирске.

К сожалению, полную подвижность сохранить не удалось, а вот жизнь — да, несмотря на статус «спинальницы». Ольга утверждает, что до трагедии у малышки точно был дом. Впрочем, ее владельцы так и не объявились, так же как нашедшие животное прохожие.

После длительной реабилитации в бассейне и на суше собака научилась резво передвигаться на передних лапах в специальных ходунках, похожих на маленькую повозку. Черное приспособление контрастирует с белой шерсткой Лаймы. В таких стильных ходулях за ней не угонишься.

Общая сумма расходов для того, чтобы поставить собаку на лапы, составила около 200 тыс. рублей. Деньги удалось собрать через страницы приюта в соцсетях.

Лайма. Предоставлено altapress.ru.

Факт В приюте «Территория спасения» Ольги Камневой содержится 110 подопечных. Живет учреждение за счет пожертвований и личных вложений.

Скай

История этого «двортерьера» похожа на предыдущую. Бездомного пса в декабре 2020 также не пощадил автомобиль. Неделю травмированный зверь замерзал в снегу. В итоге неравнодушный прохожий нашел каких-то волонтеров и отдал еще безымянное животное им. Но это был не счастливый конец эпизода, а только начало.

Ольга Камнева,

основательница приюта «Территория спасения»:

В течение четырех месяцев Скай был в руках неумелых волонтеров. Они некачественно ухаживали за ним. Однако говорили, что не бросят собаку, даже если она не будет ходить. Хотя, с самого начала было понятно, что животное ранено настолько сильно, что о полном выздоровлении речи быть не может. В конце концов, Скай оказался у меня. Он был в состоянии полутрупа. Представляете, «набор костей», весом в 13 кг. А при его размерах, он должен весить как минимум 20. Помимо этого, прогнившие пролежни.

Началось мучительное лечение. В ходе него оказалось, что у хвостатого проблемы не только с передвижением, но и с мочевым каналом. Из-за некачественного ухода за больным питомцем он просто зарос.

Скай. Предоставлено altapress.ru.

Пришлось делать уретростомию, вдобавок к еще одной операции. После — домашнее восстановление. Ведь процедуры в спецклиниках — недешевая помощь. Один курс реабилитации стоит около 25 тыс. рублей. Нередко их нужно несколько.

Прогнозы для Ская невеселы. Ходить, как его четвероногие приятели, он не сможет никогда. Однако очень старается. Передвигается медленно и характерно для животных с подобными травмами.

С поддержкой человека садится на зеленую травку позагорать. Камнева предполагает, что пес до попадания в приют так и не познал хозяйской любви. Сейчас чувствует себя как дома.

Факт В приюте «Территория спасения» животные питаются сухим кормом и мясом. Иногда «детишек» балуют жидким кормом — это «вкусности».

Герда

Ольга Камнева,

основательница приюта «Территория спасения»:

Однажды я ехала в машине и увидела в кустах щенка. Выхожу, а он скулит и плачет. С первого взгляда кажется, дворняга, но что-то от лайки в ней тоже есть. У нее была разорвана шея. Ветеринар диагностировал перелом шейных позвонков. Любой специалист знает, что это крайне тяжелый случай, который может закончится летальным исходом.

Герда долго лежала, будучи парализованной на правую сторону. Оперировать было невозможно, оставалось только колоть препараты и любить такой, какая есть. Почти никто не верил в то, что животное поправится. Но это произошло.

Герда. Предоставлено altapress.ru.

И Герда начала сидеть и ходить на всех четырех лапах. С тех пор ее называют чудо-собакой. Выдает печальное прошлое только правая передняя лапа, которой не всегда удается управлять также виртуозно, как другими.

Алтайский Хатико

Весной 2021 года хозяин привязал питомца к столбу у заринской трассы и уехал. Обозленный и обиженный зверь вырвался из плена и неделю жил у трассы. Местным удавалось подкармливать пса, хотя он страшно лаял и даже кидался.

В конце концов, люди рассказали о новом жителе Ольге Камневой. Тогда ее знакомый кинолог в защитном костюме подобрался к хвостатому и забрал в приют. Через четыре дня Хатико, уже оправившийся от стресса, обрел новую хозяйку. Ею стала одна из прохожих, пытавшихся помочь собаке.

Собака породы акита-ину , к ней же относился и настоящий Хатико. unsplash.com.

Рексар и Жемчужинка

Рексар был здоровым щенком, жил у пожилого мужчины. Но в какой-то момент питомец почти перестал ходить. Только ползал на передних лапах. Возрастному хозяину было слишком затратно оперировать любимца, поэтому он отдал его в приют.

Камнева стала заниматься лечением. В ходе обследований выяснилось, что у собаки врожденная патология, при которой суставы вывернуты в обратную сторону. А также проблемы с ЖКТ.

Затем был долгий период консультаций с барнаульскими, новосибирскими и московскими врачами. В итоге пес пережил две операции — в краевой столице и Новосибирске. Помимо «починки» ЖКТ, собаке ломали лапы, вставляли в них металлические каркасы, чтобы конечность приняла правильное положение. Восстановление после вмешательств занимало много месяцев.

Рексар. Предоставлено altapress.ru.

Рексар живет в приюте и твердо стоит на четырех ногах. Только на задних при ходьбе подпрыгивает. Но это не мешает ему дружить с девочкой, Жемчужинкой.

Эта красавица с рождения имела плохое зрение, а к двум месяцам ослепла полностью. Операция в новосибирской клинике результатов не принесла. Однако собака быстро адаптировалась и, по словам основательницы приюта, жизненных трудностей не испытывает.

В ситуациях, когда Жемчужинке трудно сориентироваться в пространстве, ей помогает Рексар. Они всегда вместе.

Жемчужинка. Предоставлено altapress.ru.

«Мяу» из каждого угла

Приют Светланы Вилковой, Ольги Кармин и Натальи Синкиной называется также, как добрый советский мультфильм — «Кошкин дом». Иначе назвать это место было бы неверно. Учреждение разделено на две квартиры. В одной 65 подопечных, в другой — 40. Раненных животных здесь тоже привечают.

Факт Приют «Кошкин дом» был основан в 2013 году.

Кирюша

Этот белый пышношерстный кот, похожий поведением на принца в зверином обличье, встретил меня величественным игнорированием. Он просто лежал на своем двухэтажном троне и слушал рассказ о себе.

Наталья Синкина,

основательница приюта «Кошкин дом»:

К нам Кирюша попал после черной передержки. Это значит, что животное просто берут домой сердобольные люди и никак за ним не ухаживают, плохо кормят, не пристраивают. Женщина, которая этим занималась, разбилась в автокатастрофе. Приехала ее сестра и увидела кучу котов, около 70. В результате раздачи Кирюша попал к нам. Тогда он уже был болен: грибок в ушах, во рту, загноившиеся глаза. В конце концов, они просто вытекли наружу. С тех пор он совершенно слепой.

От органов зрения остались одни щелочки, из которых периодически вытекает жидкость, которую хозяйка аккуратно вытирает. От других болезней, к счастью, не осталось и следа. И теперь Кирюша ждет, когда у него появится новый дом.

Наталья Синкина,

основательница приюта «Кошкин дом»:

Любому уличному коту, чтобы восстановиться после повреждений, нужно минимум 3−4 месяца. Этого героя мы лечили антибиотиками, гепатопротекторами, витаминами. Постепенно улучшился иммунитет, структура шерсти, вес дошел до нормы.

Кирюша. Предоставлено altapress.ru.

Персик

Этого мальчика снежного окраса с небольшим светло-рыжим пятнышком на спинке собаки разодрали и сломали позвоночник. В результате трагедии у зверька был не только перелом, но и повреждение спинного мозга.

Так, Персик оказался парализован на задние лапы. Ходит он на «оставшихся» передних. А когда сидит, пораженные конечности просто лежат рядом. Но это не мешает ему бегать и лазать по диванам, создавая скоростную конкуренцию своим здоровым соседям. «Персик себя ущербным не считает», — смеется Синкина.

Персик. Предоставлено altapress.ru.

Джессика

Эта белая маленькая принцесса породы корниш-рекс, которую носят на руках и укачивают, кажется, должна была родиться не кошкой, а белкой-летягой. Она выпала с 9 этажа, но не погибла.

Джессика жила в Москве с любящим хозяином. Пока в один из дней не потянулась за бабочкой или птицей, которую увидела в окне, и отправилась в свободное падение. Спаслась только благодаря тому, что приземлилась на ветку дерева, а не прямиком на асфальт. Операция животному не помогла и восстановить сломанный позвоночник не получилось.

Затем хозяин переехал в Барнаул вместе с питомцем, а пока собственного жилья не было, гостил у родственников. Они возиться с больным зверем не хотели. Пожилая мама мужчины с хвостатой соседкой тоже не справлялась.

Джессика. Предоставлено altapress.ru.

Так Джессика попала в «Кошкин дом». У нее парализованы только задние лапы, но и на передних она, скорее, ползет, а не идет. Хоть и очень шустра и счастлива на вид. Хозяин регулярно справляется о ее самочувствии, материально помогает. И планирует, наконец, забрать к себе, когда у него самого появится свой дом.