«Да, я на коне». Где в Барнауле можно пообщаться с лошадьми и при этом не довести животных до депрессии

Altapress.ru рассказывает, как в краевой столице почувствовать себя ковбоем и что сами кони думают о таких развлечениях (спойлер: они не всегда рады таскать нас на спине).

Краткое содержание

Катание в парке

Самый простой для барнаульца вариант — прокатиться на лошади или пони в парках города или просто на улицах. Такие точки организуют конные клубы и частные владельцы животных. Эта услуга рассчитана в первую очередь на детей, поэтому чаще всего на прокатах работают именно пони.

Примерно 200 рублей — и 5−7 минут общения с лошадью ваши. Естественно, прогулка предстоит в лучшем случае по скверу, а иногда и просто по многолюдному тротуару. Все это происходит под контролем инструктора, который ведет лошадь.

Катание на пони. vk.com/loshadi_barnaul

Обычно для такой работы владельцы животных нанимают подростков. Именно на них в течение дня лежит ответственность за безопасность клиентов и состояние животного. Екатерина Давыдова, сотрудница конного клуба «Чип и Дейл», долгое время работала на прокатах в городе. Она рассказывает, что никаких «пыточных» условий, как многим кажется, для пони и лошадей там нет.

«Перед работой животные всю ночь едят и отдыхают, поэтому днем им почти не нужно есть. Если стоим на речном — пони поят из реки, если в парке — наливаем воду в ведро и приносим. На улицах города с этим бывает сложнее, но пони могут долго не пить. В жару животных уводят в тенек, а еще, если есть возможность, можно отвести пони попастись на травку», — объясняет инструктор.

За работой подростков следит владелец животных. Екатерина Давыдова утверждает: за плохое обращение с лошадьми сразу увольняют без зарплаты.

Катание на пони. vk.com/loshadi_barnaul

Также девушка отмечает, что от своей работы пони не слишком устают. В среднем за день приходят покататься до десяти детей, пройтись с ними пешком для животного не тяжело. В остальное время пони на «точке» просто стоят и дремлют. И, конечно, лошади работают не каждый день, а «посменно».

«Это раньше лошади на уличных прокатах от усталости падали. А сейчас конкуренция такая большая, в каждом парке эти пони», — добавляет Анна Будянская, которая работала инструктором несколько лет назад.

Катание на пони. vk.com/loshadi_barnaul

Необходимые документы Для официального катания на лошадях на улицах города владельцам обязательно нужно разрешение от мэрии. Поэтому можете поинтересоваться у инструктора, есть ли оно. А еще, по-хорошему, у сотрудника должен быть с собой ветпаспорт животного — тоже спросите об этом, даже если ничего не понимаете в здоровье пони. Есть документ — уже хорошо.

Другой взгляд на катание в городе у Александры Кулюлиной, владелицы конного клуба «Чип и Дейл». В этом году она практически перестала вывозить своих лошадей на точки.

Катание на лошади. vk.com/loshadi_barnaul

Александра рассказывает, что не видит в таком катании смысла: слишком мало клиентов, да и в клубе на природе все это проходит намного интереснее. Владелица считает, что полноценные конные прогулки приносят положительные эмоции и клиентам, и сотрудникам.

«В городе же от людей один негатив, вечно всем недовольны. Это даже сказалось на моем здоровье не лучшим образом», — поясняет Александра Кулюлина.

Мнение зоопсихолога

Оксана Улитина,

доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ , автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:

— В катании в парках все не так страшно, как многие думают. Но, конечно, многое здесь зависит от хозяина лошади и инструктора.

Катание на пони. vk.com/loshadi_barnaul

Сначала скажу про ночной режим питания. Если кормить животных концентрированными кормами, а не просто сеном, то за ночь они наедятся и днем не будут голодными. Но с психологической точки зрения это не нормальное пищевое поведение для лошади и пони. Ведь в естественной среде они весь день пасутся, едят понемногу, но часто.

По поводу сна: здесь в принципе все нормально. Если пони не безостановочно катает детей, то в перерывах он может постоять и поспать. Для этих животных такой отдых нормален. Еще для них очень важно некоторое время в течение дня просто свободно побегать, пообщаться с сородичами. К сожалению, думаю, при катании в парках и на улицах пони лишены этого.

В целом это все не слишком хорошо, но и не ужас — это просто работа для лошади. Если животное накормлено, вычищено, не болеет, я считаю, такое катание — вариант нормы.

Конные прогулки

Если пятиминутного катания на лошади в парке вам недостаточно, попробуйте отправиться на полноценную конную прогулку. Такую услугу предлагают многие барнаульские конные клубы, а еще — приют «Ласка».

Конная прогулка. vk.com/favorit 22

Часто клубы находятся недалеко от леса или поля и катают гостей именно там. Стандартное минимальное время прогулки — час, и стоит это в среднем 700−1000 рублей. А дальше все зависит от вашего желания и уровня физической подготовки.

Каждого всадника или группу, если вы пришли компанией, сопровождает инструктор. Он объясняет основы верховой езды: как правильно сидеть на пони или лошади, как ей управлять, и главное — как вовремя остановить. Наталья Еремина, владелица конного клуба «Фаворит», отмечает, что сесть в седло могут не только взрослые, но и маленькие дети.

Никакое спецснаряжение для прогулки покупать не нужно. Но понадобится подходящая одежда — закрытые штаны (лучше не джинсы), чтобы не натереть ноги седлом, а также кроссовки или ботинки, чтобы нога хорошо стояла в стремени. В «Фаворите» вам выдадут еще и шлем, но это предусмотрено не во всех клубах.

Конная прогулка. vk.com/favorit 22

«Полноценную прогулку, конечно, не сравнить с пятью минутами езды в парке. За это время даже расслабиться не успеешь. А вот когда втянешься, наступает эмоциональная и физическая разгрузка. Работают такие группы мышц, которые трудно прокачать в спортзале, например на внутренней стороне бедра. В то же время расслабляется поясница, плечи, выпрямляется спина», — рассказывает Наталья Еремина.

Владелица конного клуба добавляет, что у них есть и клиенты, которые приезжают на прогулки регулярно. «Ездят верхом раз или два в месяц, как позволяют время и финансы, — поясняет Наталья. — Хотя многим и этого общения с лошадьми все равно мало».

Что касается отношения самих животных к такой активности, владелица клуба уверена: лошадям и пони лучше гулять, чем стоять весь день в конюшне. Ведь это довольно большие животные, и им нужно много двигаться, чтобы ноги и суставы были в порядке. Тем более что одна лошадь за день выходит максимум на три прогулки.

Конная прогулка. vk.com/favorit 22

«В эмоциональном плане для этих животных тоже нет трудностей. Их не напрягает такое общение, они легко переключаются между людьми. Поэтому, наоборот, ждут, когда к ним придут гости с лакомством. Некоторые лошади даже попрошайничают: ржут, ножками топают», — смеется Наталья Еремина.

Мнение зоопсихолога

Оксана Улитина,

доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ , автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:

— Думаю, полноценная конная прогулка — самый оптимальный для лошадей вариант. Опять же, если это, конечно, не каждый день с утра до ночи. Лошадь ходит на природе, иногда даже может пробежаться. А если она в компании не только людей, но и сородичей — вообще прекрасно: ведь животные во время прогулки тоже общаются между собой.

Конечно, постоянный круговорот всадников не то чтобы приятен лошадям, но они со временем привыкают к этому, как и мы. Чтобы порадовать лошадь и расположить ее к себе, можно принести ей лакомства.

Чем угостить лошадь. altapress.ru

Конный спорт

Тем, кому прогулок на лошадях раз в месяц мало, возможно, понравятся занятия конным спортом. Тренировки проводят конноспортивные клубы, и сюда, в отличие от большинства спортивных секций, путь открыт не только детям.

«Конный спорт — один из немногих, где нет возрастных границ. Взрослые к нам приходят довольно часто. Обычно это те люди, которые в детстве не могли заниматься верховой ездой. Взрослых приятно тренировать: для них это уже осознанное решение, они знают, зачем им занятия», — рассказывает Евгения Елышева, кандидат в мастера спорта и тренер конноспортивного клуба санатория «Обь».

Для любительского уровня двух часовых занятий в неделю будет достаточно. Реже — не стоит: мышцы будут плохо привыкать к нагрузке. Если же вы хотите выйти на профессиональный уровень, понадобится больше тренировок. Одно занятие стоит 500−800 рублей, в зависимости от клуба.

Существует три олимпийских конных вида спорта: Выездка — дисциплина , где демонстрируется мастерство управления лошадью. Всадник на коне выполняет упражнения на манеже: остановки , смены ног , повороты и другие.

где демонстрируется мастерство управления лошадью. Всадник на коне выполняет упражнения на манеже: остановки смены ног повороты и другие. Конкур — преодоление препятствий.

Троеборье — комплексная дисциплина , состоящая из трех блоков: выездка , кросс , конкур. Еще есть скачки на скорость, но это уже другая история.

Сразу ответим на вопрос, который первым возникает при мысли о конном спорте: покупать свою лошадь и селить ее на балконе не обязательно. Многие клубы держат коней, на которых можно заниматься, дополнительно оплачивая их содержание.

«Конечно, если вы настроены серьезно и есть возможность купить свою лошадь — это просто шикарный вариант. Когда с ней занимаетесь только вы, такой взаимосвязи ничто не заменит. А жить ваш „напарник“ может в клубе», — объясняет Евгения Елышева.

Амуницию — седло, уздечку и так далее — обычно тоже предоставляют клубы. А вот форму лучше купить свою — и для того, чтобы сидела лучше, и с точки зрения гигиены.

Цены на форму для конного спорта. altapress.ru

Если говорить о влиянии конного спорта на человека, тренер в первую очередь отмечает отличное физическое развитие. Ведь при езде верхом работает 80% мышц тела, улучшается кровообращение в органах таза, предотвращаются искривления позвоночника. В общем, идет комплексная борьба с последствиями сидячего образа жизни.

Хотите вырастить ответственного ребенка? Евгения Елышева уверена, что конный спорт поможет и в этом случае. Ведь благодаря таким занятиям дети учатся нести ответственность — например, за лошадей, с которыми занимаются. Животное нужно накормить, почистить, попасти. И проигнорировать эти обязанности без последствий не получится.

Не менее важна и эмоциональная связь с четвероногими друзьями.

«Меня тренировки всегда успокаивали. Когда случались какие-то трудные ситуации, я всегда знала, что приеду на конюшню, зайду к любимой лошади, поглажу ее — и станет гораздо легче, как бы банально это ни звучало», — делится Дарья Дьякова, занимавшаяся конным спортом семь лет.

Евгения Елышева добавляет: и для лошади очень важно общение со «своими» людьми. Если животное родилось «на руки» и привыкло жить среди людей, оно уже не сможет без нас. «Это как банши в „Аватаре“, с которыми на’ви устанавливали связь на всю жизнь», — говорит тренер.

Сам спорт для лошадей, по словам Евгении, — не какое-то мучение. Для них это полезная нагрузка и в умственном плане, и в физическом. Эти животные в норме могут проходить 50 км за день. Обычная тренировка длится около полутора часов, и никто не скачет галопом все это время. Также на соревнованиях всегда есть ограничения по количеству нагрузки, зависящие от возраста и опыта лошади.

«Конечно, есть идиоты, которые плохо обращаются с животными, причиняют им боль, но их хватает везде. Если всадник благоразумный, то и он принесет лошади пользу, и она ему», — считает Евгения Елышева.

Мнение зоопсихолога

Оксана Улитина,

доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ , автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:

— Для животного спорт — это тяжело. Конечно, желание бежать естественно для лошади, но мы его, по сути, эксплуатируем для развлечения. Животным профессиональный спорт, как и людям, здоровья не добавляет. Например, беговые лошади обычно раньше умирают, получают травмы, у них быстрее изнашивается сердечно-сосудистая система.

Конный спорт. Дмитрий Лямзин

Сейчас в конном спорте идет гуманизация методов, от болевых воздействий постепенно уходят. Самые прогрессивные всадники для установления контакта с животным ездят вообще без амуниции, некоторые — даже без седла, если хватает сил удержаться верхом. И лошадь без проблем понимает человека, ведь она прекрасно считывает малейшие движения нашего тела.

До России это все тоже дойдет, но не сразу. А пока, если вы начали заниматься конным спортом, нужно быть внимательными к методам вашего тренера. Основные болевые воздействия у лошади идут на голову и губы. Требования ударить животное, дернуть повод слишком сильно — это не норма. Чтобы лошадь была надежным партнером и прожила долго, так или иначе нужно гуманизировать методы дрессировки.

Иппотерапия

Все вышеперечисленные способы общения с лошадьми могут быть недоступны для людей с особыми потребностями. Поэтому по специальным медицинским показаниям в Барнауле можно посещать занятия по иппотерапии. «Лечение лошадьми» — это вид реабилитации для людей с самыми разными заболеваниями. Воздействие на организм происходит как в физическом плане, так и в эмоциональном.

Иппотерапия. Дмитрий Лямзин

Справка Алтайский центр иппотерапии работает с 2013 года. Раньше он располагался на барнаульском ипподроме, сейчас — в парке «Арлекино». Руководит центром и проводит занятия Екатерина Будкеева, член гильдии иппотерапевтов Сибири. По образованию Екатерина — педагог и инструктор лечебной верховой езды, повышала квалификацию в новосибирском филиале Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Также руководитель центра постоянно обменивается опытом с коллегами из Новосибирска и Красноярска.

Заниматься иппотерапией можно только с разрешения врача. Екатерина Будкеева рассказывает, что этот вид реабилитации подойдет детям и взрослым с такими заболеваниями, как ДЦП, аутизм, эпилепсия, нарушение социализации, задержка развития, гиперактивность, угнетенное состояние и многими другими.

Центр иппотерапии уже несколько лет на условиях благотворительности работает с краевой психиатрической больницей им. Ю. К. Эрдмана. Для ее пациентов организовывают групповые сеансы раз в неделю. Обычно сначала организуется общение с животными: гости кормят лошадей, поят их, чистят, а потом — катаются.

Екатерина Будкеева. Дмитрий Лямзин

Занятия составляются в зависимости от состояния конкретного человека и проходят индивидуально. Обычно они длятся 30 минут — это оптимальное время для получения нагрузки: важно не перенапрячь и без того ослабленный организм. Частота сеансов тоже для каждого пациента своя.

«Покупать специальную экипировку всадника не обязательно. Не все люди с особенностями развития имеют стандартные параметры тела, поэтому кому-то форма может просто не подойти. Но шлем мы выдаем всегда», — объясняет Екатерина Будкеева.

Во время сеанса иппотерапии подопечные центра, сидя на коне, выполняют разные упражнения. Например, вытягивают руки в стороны и держат равновесие или одновременно поднимают правую руку и левую ногу и наоборот. Самое любимое — наклоняются корпусом к шее лошади и едут с ней «в обнимку».

Лилия Унру. Дмитрий Лямзин Иппотерапия. Дмитрий Лямзин Иппотерапия. Дмитрий Лямзин Иппотерапия. Дмитрий Лямзин

Все это помогает развивать мышцы, улучшает эмоциональное состояние человека, а иногда и вовсе кажется, что творит чудеса. Например, Лиле Унру из Барнаула 15 лет, у нее ДЦП, заниматься в центре иппотерапии она начала восемь лет назад. В какой-то момент девочке захотелось большего, чем лечебная верховая езда, и она начала пробовать себя в конном спорте для людей с особыми потребностями. А дальше у Лили было множество побед: и в соревнованиях, и в борьбе с самой собой.

«У нас была серьезная проблема с тазобедренными суставами. Когда регулярно занимались — состояние заметно улучшалось, начинали пропускать — снова возникали проблемы. Но мы с Лилей все равно многого добились. Так, на последних соревнованиях она смогла ехать на коне абсолютно одна, без коновода и страхующего», — делится Ольга Унру, мама Лили.

Лилия и Ольга Унру. Дмитрий Лямзин

Не менее удивительная история произошла в семье Каменских. У 17-летней Златы ДЦП, она занимается иппотерапией третий год. Не так давно ей сделали серьезную операцию, восстановление было долгим, и никто не давал гарантий, что Злата снова сможет ходить. И родители девочки не устают благодарить тренера и иппотерапию.

«Мы регулярно приезжали и с папой буквально на руках приносили Злату на занятия. В какой-то момент дочка уже была физически готова пойти, но боялась: остался какой-то психологический барьер. И именно на иппотерапии мы „расходили“ Злату. Сейчас все хорошо, она спокойно ходит сама, с тростью», — рассказывает Елена Каменская.

Злата Каменская. Предоставлено Еленой Каменских

Мнение зоопсихолога

Оксана Улитина,

доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ , автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:

— Лошадям довольно тяжело работать в иппотерапии, так как здесь они очень ограничены в движениях. Нужно выдерживать определенную скорость или, например, длину шага. При этом в организме напрягается больше мышц, чем во время бега. Мне рассказывал знакомый иппотерапевт: одна лошадь отбегала спортивную тренировку, а другая час отработала на иппотерапии. В итоге первая в меру устала, а вторая — просто без сил.

В Европе в зоотерапии уже разобрались, как сделать это максимально полезным для человека, и сейчас думают, как обеспечить комфорт животному. Там психологическое состояние хвостатых терапевтов отслеживают по специальным методикам, а не просто на глаз.

Иппотерапия. Дмитрий Лямзин

Конечно, что-то может заметить даже непрофессионал. Если лошадь долго повторяет одно и то же движение — машет головой, бьет копытом, — скорее всего, это признак стресса. Это как мы, например, на нервах ходим по комнате туда-сюда.

Чтобы это все предотвратить, животному после иппотерапии нужно много отдыха. Хорошо бы после каждого занятия отпускать лошадь свободно пробежаться.