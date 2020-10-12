«Да, я на коне». Где в Барнауле можно пообщаться с лошадьми и при этом не довести животных до депрессии

Катание в парке
Самый простой для барнаульца вариант — прокатиться на лошади или пони в парках города или просто на улицах. Такие точки организуют конные клубы и частные владельцы животных. Эта услуга рассчитана в первую очередь на детей, поэтому чаще всего на прокатах работают именно пони.
Примерно 200 рублей — и 5−7 минут общения с лошадью ваши. Естественно, прогулка предстоит в лучшем случае по скверу, а иногда и просто по многолюдному тротуару. Все это происходит под контролем инструктора, который ведет лошадь.
Обычно для такой работы владельцы животных нанимают подростков. Именно на них в течение дня лежит ответственность за безопасность клиентов и состояние животного. Екатерина Давыдова, сотрудница конного клуба «Чип и Дейл», долгое время работала на прокатах в городе. Она рассказывает, что никаких «пыточных» условий, как многим кажется, для пони и лошадей там нет.
«Перед работой животные всю ночь едят и отдыхают, поэтому днем им почти не нужно есть. Если стоим на речном — пони поят из реки, если в парке — наливаем воду в ведро и приносим. На улицах города с этим бывает сложнее, но пони могут долго не пить. В жару животных уводят в тенек, а еще, если есть возможность, можно отвести пони попастись на травку», — объясняет инструктор.
За работой подростков следит владелец животных. Екатерина Давыдова утверждает: за плохое обращение с лошадьми сразу увольняют без зарплаты.
Также девушка отмечает, что от своей работы пони не слишком устают. В среднем за день приходят покататься до десяти детей, пройтись с ними пешком для животного не тяжело. В остальное время пони на «точке» просто стоят и дремлют. И, конечно, лошади работают не каждый день, а «посменно».
«Это раньше лошади на уличных прокатах от усталости падали. А сейчас конкуренция такая большая, в каждом парке эти пони», — добавляет Анна Будянская, которая работала инструктором несколько лет назад.
Необходимые документы
Для официального катания на лошадях на улицах города владельцам обязательно нужно разрешение от мэрии. Поэтому можете поинтересоваться у инструктора, есть ли оно. А еще, по-хорошему, у сотрудника должен быть с собой ветпаспорт животного — тоже спросите об этом, даже если ничего не понимаете в здоровье пони. Есть документ — уже хорошо.
Другой взгляд на катание в городе у Александры Кулюлиной, владелицы конного клуба «Чип и Дейл». В этом году она практически перестала вывозить своих лошадей на точки.
Александра рассказывает, что не видит в таком катании смысла: слишком мало клиентов, да и в клубе на природе все это проходит намного интереснее. Владелица считает, что полноценные конные прогулки приносят положительные эмоции и клиентам, и сотрудникам.
«В городе же от людей один негатив, вечно всем недовольны. Это даже сказалось на моем здоровье не лучшим образом», — поясняет Александра Кулюлина.
Мнение зоопсихолога
Оксана Улитина,
доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ, автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:
— В катании в парках все не так страшно, как многие думают. Но, конечно, многое здесь зависит от хозяина лошади и инструктора.
Сначала скажу про ночной режим питания. Если кормить животных концентрированными кормами, а не просто сеном, то за ночь они наедятся и днем не будут голодными. Но с психологической точки зрения это не нормальное пищевое поведение для лошади и пони. Ведь в естественной среде они весь день пасутся, едят понемногу, но часто.
По поводу сна: здесь в принципе все нормально. Если пони не безостановочно катает детей, то в перерывах он может постоять и поспать. Для этих животных такой отдых нормален. Еще для них очень важно некоторое время в течение дня просто свободно побегать, пообщаться с сородичами. К сожалению, думаю, при катании в парках и на улицах пони лишены этого.
В целом это все не слишком хорошо, но и не ужас — это просто работа для лошади. Если животное накормлено, вычищено, не болеет, я считаю, такое катание — вариант нормы.
Конные прогулки
Если пятиминутного катания на лошади в парке вам недостаточно, попробуйте отправиться на полноценную конную прогулку. Такую услугу предлагают многие барнаульские конные клубы, а еще — приют «Ласка».
Часто клубы находятся недалеко от леса или поля и катают гостей именно там. Стандартное минимальное время прогулки — час, и стоит это в среднем 700−1000 рублей. А дальше все зависит от вашего желания и уровня физической подготовки.
Каждого всадника или группу, если вы пришли компанией, сопровождает инструктор. Он объясняет основы верховой езды: как правильно сидеть на пони или лошади, как ей управлять, и главное — как вовремя остановить. Наталья Еремина, владелица конного клуба «Фаворит», отмечает, что сесть в седло могут не только взрослые, но и маленькие дети.
Никакое спецснаряжение для прогулки покупать не нужно. Но понадобится подходящая одежда — закрытые штаны (лучше не джинсы), чтобы не натереть ноги седлом, а также кроссовки или ботинки, чтобы нога хорошо стояла в стремени. В «Фаворите» вам выдадут еще и шлем, но это предусмотрено не во всех клубах.
«Полноценную прогулку, конечно, не сравнить с пятью минутами езды в парке. За это время даже расслабиться не успеешь. А вот когда втянешься, наступает эмоциональная и физическая разгрузка. Работают такие группы мышц, которые трудно прокачать в спортзале, например на внутренней стороне бедра. В то же время расслабляется поясница, плечи, выпрямляется спина», — рассказывает Наталья Еремина.
Владелица конного клуба добавляет, что у них есть и клиенты, которые приезжают на прогулки регулярно. «Ездят верхом раз или два в месяц, как позволяют время и финансы, — поясняет Наталья. — Хотя многим и этого общения с лошадьми все равно мало».
Что касается отношения самих животных к такой активности, владелица клуба уверена: лошадям и пони лучше гулять, чем стоять весь день в конюшне. Ведь это довольно большие животные, и им нужно много двигаться, чтобы ноги и суставы были в порядке. Тем более что одна лошадь за день выходит максимум на три прогулки.
«В эмоциональном плане для этих животных тоже нет трудностей. Их не напрягает такое общение, они легко переключаются между людьми. Поэтому, наоборот, ждут, когда к ним придут гости с лакомством. Некоторые лошади даже попрошайничают: ржут, ножками топают», — смеется Наталья Еремина.
Мнение зоопсихолога
Оксана Улитина,
доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ, автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:
— Думаю, полноценная конная прогулка — самый оптимальный для лошадей вариант. Опять же, если это, конечно, не каждый день с утра до ночи. Лошадь ходит на природе, иногда даже может пробежаться. А если она в компании не только людей, но и сородичей — вообще прекрасно: ведь животные во время прогулки тоже общаются между собой.
Конечно, постоянный круговорот всадников не то чтобы приятен лошадям, но они со временем привыкают к этому, как и мы. Чтобы порадовать лошадь и расположить ее к себе, можно принести ей лакомства.
Конный спорт
Тем, кому прогулок на лошадях раз в месяц мало, возможно, понравятся занятия конным спортом. Тренировки проводят конноспортивные клубы, и сюда, в отличие от большинства спортивных секций, путь открыт не только детям.
«Конный спорт — один из немногих, где нет возрастных границ. Взрослые к нам приходят довольно часто. Обычно это те люди, которые в детстве не могли заниматься верховой ездой. Взрослых приятно тренировать: для них это уже осознанное решение, они знают, зачем им занятия», — рассказывает Евгения Елышева, кандидат в мастера спорта и тренер конноспортивного клуба санатория «Обь».
Для любительского уровня двух часовых занятий в неделю будет достаточно. Реже — не стоит: мышцы будут плохо привыкать к нагрузке. Если же вы хотите выйти на профессиональный уровень, понадобится больше тренировок. Одно занятие стоит 500−800 рублей, в зависимости от клуба.
Существует три олимпийских конных вида спорта:
- Выездка — дисциплина, где демонстрируется мастерство управления лошадью. Всадник на коне выполняет упражнения на манеже: остановки, смены ног, повороты и другие.
- Конкур — преодоление препятствий.
- Троеборье — комплексная дисциплина, состоящая из трех блоков: выездка, кросс, конкур.
Еще есть скачки на скорость, но это уже другая история.
Сразу ответим на вопрос, который первым возникает при мысли о конном спорте: покупать свою лошадь и селить ее на балконе не обязательно. Многие клубы держат коней, на которых можно заниматься, дополнительно оплачивая их содержание.
«Конечно, если вы настроены серьезно и есть возможность купить свою лошадь — это просто шикарный вариант. Когда с ней занимаетесь только вы, такой взаимосвязи ничто не заменит. А жить ваш „напарник“ может в клубе», — объясняет Евгения Елышева.
Амуницию — седло, уздечку и так далее — обычно тоже предоставляют клубы. А вот форму лучше купить свою — и для того, чтобы сидела лучше, и с точки зрения гигиены.
Если говорить о влиянии конного спорта на человека, тренер в первую очередь отмечает отличное физическое развитие. Ведь при езде верхом работает 80% мышц тела, улучшается кровообращение в органах таза, предотвращаются искривления позвоночника. В общем, идет комплексная борьба с последствиями сидячего образа жизни.
Хотите вырастить ответственного ребенка? Евгения Елышева уверена, что конный спорт поможет и в этом случае. Ведь благодаря таким занятиям дети учатся нести ответственность — например, за лошадей, с которыми занимаются. Животное нужно накормить, почистить, попасти. И проигнорировать эти обязанности без последствий не получится.
Не менее важна и эмоциональная связь с четвероногими друзьями.
«Меня тренировки всегда успокаивали. Когда случались какие-то трудные ситуации, я всегда знала, что приеду на конюшню, зайду к любимой лошади, поглажу ее — и станет гораздо легче, как бы банально это ни звучало», — делится Дарья Дьякова, занимавшаяся конным спортом семь лет.
Евгения Елышева добавляет: и для лошади очень важно общение со «своими» людьми. Если животное родилось «на руки» и привыкло жить среди людей, оно уже не сможет без нас. «Это как банши в „Аватаре“, с которыми на’ви устанавливали связь на всю жизнь», — говорит тренер.
Сам спорт для лошадей, по словам Евгении, — не какое-то мучение. Для них это полезная нагрузка и в умственном плане, и в физическом. Эти животные в норме могут проходить 50 км за день. Обычная тренировка длится около полутора часов, и никто не скачет галопом все это время. Также на соревнованиях всегда есть ограничения по количеству нагрузки, зависящие от возраста и опыта лошади.
«Конечно, есть идиоты, которые плохо обращаются с животными, причиняют им боль, но их хватает везде. Если всадник благоразумный, то и он принесет лошади пользу, и она ему», — считает Евгения Елышева.
Мнение зоопсихолога
Оксана Улитина,
доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ, автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:
— Для животного спорт — это тяжело. Конечно, желание бежать естественно для лошади, но мы его, по сути, эксплуатируем для развлечения. Животным профессиональный спорт, как и людям, здоровья не добавляет. Например, беговые лошади обычно раньше умирают, получают травмы, у них быстрее изнашивается сердечно-сосудистая система.
Сейчас в конном спорте идет гуманизация методов, от болевых воздействий постепенно уходят. Самые прогрессивные всадники для установления контакта с животным ездят вообще без амуниции, некоторые — даже без седла, если хватает сил удержаться верхом. И лошадь без проблем понимает человека, ведь она прекрасно считывает малейшие движения нашего тела.
До России это все тоже дойдет, но не сразу. А пока, если вы начали заниматься конным спортом, нужно быть внимательными к методам вашего тренера. Основные болевые воздействия у лошади идут на голову и губы. Требования ударить животное, дернуть повод слишком сильно — это не норма. Чтобы лошадь была надежным партнером и прожила долго, так или иначе нужно гуманизировать методы дрессировки.
Иппотерапия
Все вышеперечисленные способы общения с лошадьми могут быть недоступны для людей с особыми потребностями. Поэтому по специальным медицинским показаниям в Барнауле можно посещать занятия по иппотерапии. «Лечение лошадьми» — это вид реабилитации для людей с самыми разными заболеваниями. Воздействие на организм происходит как в физическом плане, так и в эмоциональном.
Справка
Алтайский центр иппотерапии работает с 2013 года. Раньше он располагался на барнаульском ипподроме, сейчас — в парке «Арлекино». Руководит центром и проводит занятия Екатерина Будкеева, член гильдии иппотерапевтов Сибири. По образованию Екатерина — педагог и инструктор лечебной верховой езды, повышала квалификацию в новосибирском филиале Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Также руководитель центра постоянно обменивается опытом с коллегами из Новосибирска и Красноярска.
Заниматься иппотерапией можно только с разрешения врача. Екатерина Будкеева рассказывает, что этот вид реабилитации подойдет детям и взрослым с такими заболеваниями, как ДЦП, аутизм, эпилепсия, нарушение социализации, задержка развития, гиперактивность, угнетенное состояние и многими другими.
Центр иппотерапии уже несколько лет на условиях благотворительности работает с краевой психиатрической больницей им. Ю. К. Эрдмана. Для ее пациентов организовывают групповые сеансы раз в неделю. Обычно сначала организуется общение с животными: гости кормят лошадей, поят их, чистят, а потом — катаются.
Занятия составляются в зависимости от состояния конкретного человека и проходят индивидуально. Обычно они длятся 30 минут — это оптимальное время для получения нагрузки: важно не перенапрячь и без того ослабленный организм. Частота сеансов тоже для каждого пациента своя.
«Покупать специальную экипировку всадника не обязательно. Не все люди с особенностями развития имеют стандартные параметры тела, поэтому кому-то форма может просто не подойти. Но шлем мы выдаем всегда», — объясняет Екатерина Будкеева.
Во время сеанса иппотерапии подопечные центра, сидя на коне, выполняют разные упражнения. Например, вытягивают руки в стороны и держат равновесие или одновременно поднимают правую руку и левую ногу и наоборот. Самое любимое — наклоняются корпусом к шее лошади и едут с ней «в обнимку».
Все это помогает развивать мышцы, улучшает эмоциональное состояние человека, а иногда и вовсе кажется, что творит чудеса. Например, Лиле Унру из Барнаула 15 лет, у нее ДЦП, заниматься в центре иппотерапии она начала восемь лет назад. В какой-то момент девочке захотелось большего, чем лечебная верховая езда, и она начала пробовать себя в конном спорте для людей с особыми потребностями. А дальше у Лили было множество побед: и в соревнованиях, и в борьбе с самой собой.
«У нас была серьезная проблема с тазобедренными суставами. Когда регулярно занимались — состояние заметно улучшалось, начинали пропускать — снова возникали проблемы. Но мы с Лилей все равно многого добились. Так, на последних соревнованиях она смогла ехать на коне абсолютно одна, без коновода и страхующего», — делится Ольга Унру, мама Лили.
Не менее удивительная история произошла в семье Каменских. У 17-летней Златы ДЦП, она занимается иппотерапией третий год. Не так давно ей сделали серьезную операцию, восстановление было долгим, и никто не давал гарантий, что Злата снова сможет ходить. И родители девочки не устают благодарить тренера и иппотерапию.
«Мы регулярно приезжали и с папой буквально на руках приносили Злату на занятия. В какой-то момент дочка уже была физически готова пойти, но боялась: остался какой-то психологический барьер. И именно на иппотерапии мы „расходили“ Злату. Сейчас все хорошо, она спокойно ходит сама, с тростью», — рассказывает Елена Каменская.
Мнение зоопсихолога
Оксана Улитина,
доцент кафедры нормальной физиологии АГМУ, автор кандидатской диссертации по поведению лошадей:
— Лошадям довольно тяжело работать в иппотерапии, так как здесь они очень ограничены в движениях. Нужно выдерживать определенную скорость или, например, длину шага. При этом в организме напрягается больше мышц, чем во время бега. Мне рассказывал знакомый иппотерапевт: одна лошадь отбегала спортивную тренировку, а другая час отработала на иппотерапии. В итоге первая в меру устала, а вторая — просто без сил.
В Европе в зоотерапии уже разобрались, как сделать это максимально полезным для человека, и сейчас думают, как обеспечить комфорт животному. Там психологическое состояние хвостатых терапевтов отслеживают по специальным методикам, а не просто на глаз.
Конечно, что-то может заметить даже непрофессионал. Если лошадь долго повторяет одно и то же движение — машет головой, бьет копытом, — скорее всего, это признак стресса. Это как мы, например, на нервах ходим по комнате туда-сюда.
Чтобы это все предотвратить, животному после иппотерапии нужно много отдыха. Хорошо бы после каждого занятия отпускать лошадь свободно пробежаться.