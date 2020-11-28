Бывает кусачей. Барнаульские эксперты опровергли исследование ученых о кризисе среднего возраста у собак

Венгерские ученые исследовали более 200 собак породы бордер-колли в течение четырех лет, чтобы выяснить, как взросление влияет на поведение животных, и решили, что у собак, как и учеловека, тоже есть кризис среднего возраста. Барнаульские кинологи объяснили, что в этом исследовании не так и что на самом деле представляет собой этот кризис.

Что выяснили венгерские ученые

Когда собаке исполняется три года, ее эмоциональность снижается. Это по собачьим меркам — начало среднего возраста.

«Кроме того, с возрастом собаки с меньшим энтузиазмом относятся к новому. Некоторые черты характера тоже подвергаются изменениям. Например, внимательность и способность справляться с трудными ситуациями, развиваются до трех лет, а затем, примерно к шести годам они останавливаются» — отметили венгерские ученые. Их исследование опубликовал британский журнал Scientific Reports.

Автомобиль. Собака. Поездка СС0

Темпераментный пес

Темперамент — это врожденные особенности, степень эмоциональной возбудимости и уравновешенности, а также особенности приспособления к окружающей среде. У наших пушистых друзей, как и у нас, их четыре вида, говорят барнаулькие кинологи.

Сангвиник. Спокойная, дружелюбная собака. С удовольствием согласится поиграть. Быстро привыкает к новой обстановке. Станет отличным компаньоном ребенку, отменным охранником (при правильной дрессировке). Отлично чувствуют себя на соревнованиях.

Холерик. Активны, подвижны и «разговорчивы». У такой собаки высокая нервная возбудимость, она моментально реагирует на любой раздражитель. Из-за такой активности ее достаточно сложно дрессировать. Любит подвижные игры.

Меланхолик. Эмоциональная, робкая и нерешительная собака, которой тяжело привыкнуть к новым обстоятельствам. Этот тип темперамента можно легко опознать по поджатому хвосту, и иногда, оскалу. Чаще скулит, чем лает. При общении с такой собакой лучше быть настороже. Новые знакомства даются сложно, предпочитает играть со знакомыми собаками и людьми.

Флегматик. Добродушная собака, спокойный друг для детей. Лает только по необходимости, а услышать скуление от нее — большая редкость. Психологически устойчива. Тяжело поддается дрессировке, но зато потом не забудет это никогда.

Темперамент собак в большинстве случаев остается неизменным. Если щенок неактивный, малоподвижный, то с возрастом не стоит ожидать от него противоположного.

Степень общительности также с возрастом не изменяется. Коммуникабельные щенки остаются таковыми и в зрелом возрасте, если не случается каких-то экстраординарных ситуаций (издевательств, физического насилия и т.д.).

Собака. Лапы. СС0

Какие кризисы бывают у собак

«Статья венгерских ученых — хороший маркетинговый ход. Звучит красиво: и у собак, и у человека есть кризисы. Мы очень похожи. Но такой заголовок вводит в заблуждение. Физиология и психология у человека и собаки разная», — говорит Наталья Станишевская, зоопсихолог, владелец частного кинологического питомника «Cvet Tangri»:

Кризис среднего возраста у собак никак не проявляется, считает специалист, у них есть свои кризисы, о которых, впрочем, человеку, заводящему собаку, не мешает знать.

Периоды страхов обычно связаны с изменениями в личном и социальном развитии собаки. Их проявление обусловлено гормональными изменениями. Это результат повышения социальной активности молодого животного.

14 дней от рождения и 12 недель

Эти кризисы связаны с периодами страхов. В возрасте 21 дня щенки начинают пугаться громких звуков. Одни реагируют на шумы, отшатываясь и распластываясь на животе, другие просто настораживают уши. Трехмесячные щенки учатся быть более самостоятельными.

Если щенок испугался, подождите, пока волна страха отойдет и поощрите в этот момент. Также поощряйте безопасные проявления любознательности и интереса к окружающему миру. Но если щенок испугался так, что начал дрожать, возьмите его на руки и уйдите из «страшного» места, советуют кинологи.

Северные ездовые собаки. altapress.ru

Ювенильный период

5−8 месяцев от рождения — период, заканчивающийся половой (но не физиологической!) зрелостью. Его еще называют подростковым. В это время щенки перестают питаться материнским молоком. Они начинают совершать «дальние путешествия» от родного гнезда, посещать соседние территории. У щенков меняются зубы.

Именно тогда формируются типологические особенности темперамента и характера.

Это время важно для социализации. Однако если в предыдущий период детеныш осваивает в основном правила поведения в семье, то во время ювенильного периода он должен усвоить нормы поведения в сложном социуме, в котором ему предстоит существовать в течение всей дальнейшей жизни.

Фактически ювенильный период — самый сложный для детенышей большинства видов, поскольку именно в это время они готовятся к самостоятельной жизни.

Интересно, что у тибетских мастифов существует еще кризис в 24 месяца, поскольку они долгожители. В Тибете они живут до 18−20 лет. Кризис проявляется у кобелей и связан с физиологическим созреванием.

Ювенильный период в дальнейшем он перерастает в попытки стать вожаком межвидовой стаи (то есть семьи, где живет собака). Этот период особого дисциплинарного подчинения собаки человеку.

Затем, гормональный дисбаланс, характерный для периода полового созревания, уравновешивается, собака понимает свое место в семье, и все становится на свои места.

Собака. СС0

Когда собака становится старой

«Не будем забывать, что собака и человек — разные биологические виды, — подчеркивает Наталья Станишевская. — У человека в период кризиса среднего возраста огромную роль играет жизненный опыт, его осознание. Человек пытается что-то менять в своей жизни, например, работу или семью. У собак же присутствует только элементарное рассудочное мышление. Конечно, ни семью, ни работу собака не поменяет. Другой вопрос, что в ее организме тоже происходят процессы старения».

В 7−8 лет собаки становятся более спокойные. Однако, этот возраст индивидуален. Мелкие и средние собаки дольше остаются активными и работоспособными.

Замедляется обмен веществ, шерсть становится более тусклой. Пропадает интерес к активным играм. В пожилом возрасте собаки могут отказываться от прогулок или еды.

Не зря Российская кинологическая федерация четко обозначает: после того, как животному исполнится 8 лет, на выставках оно переходит в класс ветеранов, его запрещается использовать в племенной деятельности.

Собака. Идет снег. СС0

От чего зависит поведение

Эмоциональная активность собаки зависит от того, насколько ей комфортно в семье, какой образ жизни она ведет, как хозяин общается с ней, нет ли факторов, которые могут привести к неврозам или фобиям.

«Я кризиса среднего возраста не замечал. Поведение зависит от воспитания и содержания, — говорит Евгений, барнаулький кинолог с тридцатилетним стажем. — Собака становится агрессивной, если ее бьют или постоянно держат на цепи. В таком случае даже здоровому животному можно сломать психику».

Очеловечивание собаки наносит вред и отдаляет от понимания ее поведения, считают барнаульские специалисты. А вот знание физиологии и психологи, наоборот, приносит пользу. К выбору питомца нужно подходить с холодной головой и трезво понимать, хватит ли сил и терпения для воспитания и содержания такого друга.

Евгения Зубрицкая.