Жители Барнаула находят мертвых собак и кошек

В нагорной части Барнаула местные жители стали находить изможденных и даже мертвых животных. Причем трупы собак и кошек стали появляться после того, как в районе расклеились объявление об организации приюта, сообщают «Вести Алтай».

Жительница ул. Денисова на пороге дома нашла стонущую и сильно избитую собаку. Спасти пса не удалось. Это не первый случай, когда в огороде женщина находит изможденных животных или трупы с пулевыми ранениями, говорит она.

«Животные здесь появляются постоянно. Особенно часто, когда объявления на столбах появляются. Очень много животных находили на помойке. Прямо трупы валяются. Тут я недавно проходила, в коробке писк кошачий, достаем, а в коробке котенок весь разбитый», — рассказала местная жительница.

Люди заметили, что трупы домашних животных стали появляться после объявлений, которые расклеивает одна из соседок. Ей за деньги приносят животных в домашний приют: 500 рублей за котенка, 600 рублей — за щенка.

Объявления жители улицы срывают, а людей предупреждают, что питомцев в тот дом лучше не отдавать.

После визита журналистов соседей опросил участковый и началась проверка, хотя заявление в полицию люди подали еще неделю назад. Трупы животных полиция забрала на экспертизу.

Ранее житель Барнаула наткнулся за загадочный круг из черепов животных в роще напротив ипподрома.