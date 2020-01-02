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Жизнь

Куда можно сдать живые елки в Барнауле

Общественная организация «Мусора. Больше. Нет» предлагает барнаульцам не выбрасывать зеленые красавицы в мусорные контейнеры, а сдать их на переработку или на корм для животных. Это можно сделать уже с 3 января.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин

С 3 по 20 января

Елки принимают в гипермаркетах «Леруа Мерлен»:

  • Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор»)
  • Павловский тракт 192а/1 (у летнего павильона «Сад»)

С 8 по 20 января

Точки приема, организованные УК и ТСЖ:

  • Павловский тракт, 203
  • Солнечная поляна, 111
  • Энергетиков, 10
  • С.Ускова, 10
  • Взлетная, 91
  • Сиреневая, 28
  • Шумакова, 11
  • Энергетиков, 2
  • Павловский тракт, 305 г
  • Взлетная, 115 и 117
  • Взлетная, 103
  • С.Ускова, 33
  • Взлетная, 36 и 36 а
Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин

18 января

Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:

  • пл. Октября (со стороны проспекта Калинина)
  • сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (пр-т Красноармейский, 51а)
  • площадь Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 53)
  • жилой комплекс «Времена года» (пересечение ул. Взлетной и Ускова)
  • площадь Народная (ул. Попова, 86)
  • парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).
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