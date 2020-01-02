Куда можно сдать живые елки в Барнауле

С 3 по 20 января
Елки принимают в гипермаркетах «Леруа Мерлен»:
- Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор»)
- Павловский тракт 192а/1 (у летнего павильона «Сад»)
С 8 по 20 января
Точки приема, организованные УК и ТСЖ:
- Павловский тракт, 203
- Солнечная поляна, 111
- Энергетиков, 10
- С.Ускова, 10
- Взлетная, 91
- Сиреневая, 28
- Шумакова, 11
- Энергетиков, 2
- Павловский тракт, 305 г
- Взлетная, 115 и 117
- Взлетная, 103
- С.Ускова, 33
- Взлетная, 36 и 36 а
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин
18 января
Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:
- пл. Октября (со стороны проспекта Калинина)
- сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (пр-т Красноармейский, 51а)
- площадь Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 53)
- жилой комплекс «Времена года» (пересечение ул. Взлетной и Ускова)
- площадь Народная (ул. Попова, 86)
- парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).