Приближается Международный женский день, а 7 марта — День тюльпанов. Altapres.ru выяснил, какие букеты продают в центре Барнаула и где их выгоднее приобрести. Не только тюльпаны.

Все цветочные магазины Барнаула «вооружились» разными сортами тюльпанов и многих других цветов в упаковках с сердечками. Также по всему городу появились машины с вывесками «Тюльпаны и мимозы».

«Цветы: тюльпан , мимоза»

На ул. Молодежной напротив педуниверситета тюльпаны продают за 100 рублей. В ассортименте фиолетовые, желтые и красные. По словам продавца Ирины, желтые — «самые сильные», стоят дольше других. Пышные букеты из нежно-розовых бутонов стоят дороже — около 300 рублей.

«Букетная Фрутелла»

Цветочная мастерская работает круглосуточно на улице Молодежной. В ассортименте простые тюльпаны и лилиевидные. Цвета бутонов самые разные: фиолетовые, желтые, багрово-красные, розовые с белой каемкой, красно-желтые, винные, розовые с желтой серединкой, белые и не только.

«Ашан»

В гипермаркете «Ашан» корреспондент Altapress.ru заметил цветы в горшочках, которые подготовили на продажу к празднику и разнообразили их новыми сортами комнатных растений, вроде орхидеи.

Но вернемся к тюльпанам — здесь покупателю предлагают готовые букеты с указанной ценой за количество штук:

3 шт. — 179 руб.;

5 шт. — 299 руб.;

7 шт. — 419 руб.;

9 шт. — 539 руб.;

15 шт. — 899 руб.;

25 шт. — 1499 руб.;

50 шт. — 2999 руб.

Ассортимент расцветок более скромный , чем в специализированных магазинах: есть желтые , розовые и бело-лиловые тюльпаны. Также указана цена за одну штуку — 59 рублей.

«Ярче»

В «Ярче» тоже можно заметить небольшие ведерки с тюльпанами — розовыми и красно-желтыми бутонами. Также в «Ярче» есть желтые нарциссы.

Букет тюльпанов из пяти штук можно купить за 249 рублей. А вот букет из 15 нарциссов стоит 269 рублей.

В многих других супермаркетах Барнаула, в том числе «Марии Ра», также можно приобрести тюльпаны. Стоимость букета в среднем начинается от 200 рублей.