Все цветочные магазины Барнаула «вооружились» разными сортами тюльпанов и многих других цветов в упаковках с сердечками. Также по всему городу появились машины с вывесками «Тюльпаны и мимозы».
«Цветы: тюльпан, мимоза»
На ул. Молодежной напротив педуниверситета тюльпаны продают за 100 рублей. В ассортименте фиолетовые, желтые и красные. По словам продавца Ирины, желтые — «самые сильные», стоят дольше других. Пышные букеты из нежно-розовых бутонов стоят дороже — около 300 рублей.
«Букетная Фрутелла»
Цветочная мастерская работает круглосуточно на улице Молодежной. В ассортименте простые тюльпаны и лилиевидные. Цвета бутонов самые разные: фиолетовые, желтые, багрово-красные, розовые с белой каемкой, красно-желтые, винные, розовые с желтой серединкой, белые и не только.
«Ашан»
В гипермаркете «Ашан» корреспондент Altapress.ru заметил цветы в горшочках, которые подготовили на продажу к празднику и разнообразили их новыми сортами комнатных растений, вроде орхидеи.
Но вернемся к тюльпанам — здесь покупателю предлагают готовые букеты с указанной ценой за количество штук:
- 3 шт. — 179 руб.;
- 5 шт. — 299 руб.;
- 7 шт. — 419 руб.;
- 9 шт. — 539 руб.;
- 15 шт. — 899 руб.;
- 25 шт. — 1499 руб.;
- 50 шт. — 2999 руб.
Ассортимент расцветок более скромный, чем в специализированных магазинах: есть желтые, розовые и бело-лиловые тюльпаны. Также указана цена за одну штуку — 59 рублей.
«Ярче»
В «Ярче» тоже можно заметить небольшие ведерки с тюльпанами — розовыми и красно-желтыми бутонами. Также в «Ярче» есть желтые нарциссы.
Букет тюльпанов из пяти штук можно купить за 249 рублей. А вот букет из 15 нарциссов стоит 269 рублей.
В многих других супермаркетах Барнаула, в том числе «Марии Ра», также можно приобрести тюльпаны. Стоимость букета в среднем начинается от 200 рублей.