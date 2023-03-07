7 марта
﻿
Жизнь

Куда ни глянь — цветы. Где в Барнауле можно приобрести тюльпаны и сколько они стоят

Приближается Международный женский день, а 7 марта — День тюльпанов. Altapres.ru выяснил, какие букеты продают в центре Барнаула и где их выгоднее приобрести. Не только тюльпаны.

Тюльпаны "Букетной Фрутелла".
Тюльпаны "Букетной Фрутелла".
Дарья Беркетова

Все цветочные магазины Барнаула «вооружились» разными сортами тюльпанов и многих других цветов в упаковках с сердечками. Также по всему городу появились машины с вывесками «Тюльпаны и мимозы».

«Цветы: тюльпан, мимоза»

На ул. Молодежной напротив педуниверситета тюльпаны продают за 100 рублей. В ассортименте фиолетовые, желтые и красные. По словам продавца Ирины, желтые — «самые сильные», стоят дольше других. Пышные букеты из нежно-розовых бутонов стоят дороже — около 300 рублей.

«Букетная Фрутелла»

Цветочная мастерская работает круглосуточно на улице Молодежной. В ассортименте простые тюльпаны и лилиевидные. Цвета бутонов самые разные: фиолетовые, желтые, багрово-красные, розовые с белой каемкой, красно-желтые, винные, розовые с желтой серединкой, белые и не только.

«Ашан»

В гипермаркете «Ашан» корреспондент Altapress.ru заметил цветы в горшочках, которые подготовили на продажу к празднику и разнообразили их новыми сортами комнатных растений, вроде орхидеи.

Но вернемся к тюльпанам — здесь покупателю предлагают готовые букеты с указанной ценой за количество штук:

  • 3 шт. — 179 руб.;
  • 5 шт. — 299 руб.;
  • 7 шт. — 419 руб.;
  • 9 шт. — 539 руб.;
  • 15 шт. — 899 руб.;
  • 25 шт. — 1499 руб.;
  • 50 шт. — 2999 руб.

Ассортимент расцветок более скромный, чем в специализированных магазинах: есть желтые, розовые и бело-лиловые тюльпаны. Также указана цена за одну штуку — 59 рублей.

«Ярче»

В «Ярче» тоже можно заметить небольшие ведерки с тюльпанами — розовыми и красно-желтыми бутонами. Также в «Ярче» есть желтые нарциссы.

Букет тюльпанов из пяти штук можно купить за 249 рублей. А вот букет из 15 нарциссов стоит 269 рублей.

В многих других супермаркетах Барнаула, в том числе «Марии Ра», также можно приобрести тюльпаны. Стоимость букета в среднем начинается от 200 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость