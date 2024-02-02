Куда приходить лечиться? Что станет со старыми корпусами новой поликлиники №14 в Барнауле

В связи с открытием новой супер-поликлиники №14 медперсонал готовится покинуть старые корпуса и переехать в новый. Между тем барнаульцы обеспокоились, где же лечиться, пока все врачи заняты переездом, и куда обращаться за помощью. В пресс-службе медучреждения рассказали, где получить медицинскую помощь во время переезда поликлиники и какая судьба ждет старые здания.

Не останавливаться ни на час

Напоминаем, что поликлиника №14 размещена в шести разных нетиповых, приспособленных помещениях. Они находятся в разных микрорайонах Индустриального района.

До 5 февраля врачи будут оказывать помощь во всех существующих корпусах в обычном формате. Но с первого понедельника февраля медицинская деятельность прекратится в зданиях на Сиреневой, 7, 9 и на Павловском тракте, 271а. Дальнейшая их судьба неизвестна, сообщили в пресс-службе.

Медперсонал уже начал готовиться к переезду из старых корпусов в новое здание. Часть отделений будут запускать постепенно, а именно отделения лучевой диагностики, травмпункта и реабилитации.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

При этом медицинская помощь на время переезда не прекратится, специалисты продолжат принимать пациентов в старых и новых корпусах.

«Мы не можем останавливать оказание медицинской помощи ни на час, поэтому переезд и прием пациентов идут параллельно друг с другом», - заявил главный врач поликлиники №14 Дмитрий Денисов в telegram-канале

В поликлинике планируют завершить переезд до конца февраля.

Что по-новому, а что по-старому

Один старый корпус решено было оставить за поликлиникой — здание на Павловском тракте, 281а. Главный врач отметил, что об этом просили большинство пациентов. Здесь по-прежнему будут работать кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема, забора крови, дежурного терапевта.

"Кроме того, как и обещали, станет проводиться диспансеризация взрослого населения. В ее рамках можно пройти смотровой кабинет, врача по медицинской профилактики, ЭКГ. Через некоторое время мы обязательно проведем ремонт", - заявил Денисов.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Продолжит работать детская поликлиника на ул. Взлетной, 6. Но с 5 февраля ее покинут административный персонал и женская консультация — они переедут в новый корпус на ул. Лазурной, 46. Там под женскую консультацию выделили целый блок с собственным входом, регистратурой, кабинетами забора крови, ультразвуковой диагностики, терапевта и других специалистов. Так беременные смогут сдать необходимые анализы в одном месте.

Освобожденный третий этаж детской поликлиники планируют отдать педиатрам и узким специалистам. «Осенью к нам придут 10 новых педиатров, которых мы разместим на освободившихся площадях», - рассказали в пресс-службе поликлиники. Ожидается, что детская поликлиника сможет принимать большее количество пациентов, примерно 700 посещений в день.

Не изменится работа и в корпусе в микрорайоне Спутник. Она будет обслуживать местное население в прежнем режиме.

Ранее корреспондент altapress.ru одним из первых побывал в новой поликлинике и готов рассказать, что изменится в работе самого большого медучреждения Барнаула.

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