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Жизнь

Куда пропали популярные на Алтае гастрономические праздники сыра и мяса

В этом году популярный ранее фестиваль «День мясного гурмана», который проходил на Алтае больше 10 лет, вновь решено поставить на паузу. Об этом altapress.ru сообщили в управлении пищевой промышленности региона. Другой гастрономический фестиваль — сырный — уходит в онлайн и будет проходить в Instagram. Как в нем можно поучаствовать, в читайте в нашем разборе.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов
1 Почему отменяются фестивали?

Коронавирус не оставил гастрономическим фестивалям шансов на существование в прежних форматах. Привычных праздников сыра и мяса, с гуляньями и ярмарками, не было в прошлом году. Не будет и в нынешнем.

Запрет на массовые мероприятия с числом участников более 50 человек действует и в этом случае. Кто помнит, посетителей на Дне мясного гурмана и Днях алтайского сыра было гораздо больше.

Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
2 Что такое формат онлайн?

Фестиваль сыра в этом году будет проходить на площадке в Instagram — @altay_cheese_fest. Здесь будут публиковать новости, выкладывать анонсы конкурсов и розыгрышей, рассказывать о ведущих производителях сыра и культуре сыроделия.

Закулисье производства, вкусные и полезные сырные рецепты также можно будет найти здесь.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов
3 Что будет проходить в живую?

Организаторы Дней алтайского сыра подготовили для всех желающих экскурсии на производство. Первая пройдет уже 15 сентября по территории предприятия «Троицкий маслосыродел». Записаться лучше заранее через Директ аккаунта. Количество мест ограничено.

В течение сентября побывать можно будет на Новоалтайском маслосырзаводе и на Барнаульском молочном комбинате.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов
4 Чего раньше не было?

В этом году в рамках Дней алтайского сыра пройдет свой винный ужин — закрытая вечеринка с дегустацией сыров и различных напитков. Вход платный — 1250 рублей. Принимать гостей будет гурмэ-бар «Винотека».

Состоится винный ужин 23 сентября. Количество мест также ограничено.

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Олег Богданов
5 Что в перспективе?

В прошлом году Дни алтайского сыра в онлайн уже проходили, правда у усеченном формате. Несмотря на это интерес все равно был, говорят в управлении пищевой промышленности.

В будущем году, если позволит эпидемиологическая ситуация, фестивали вновь выйдут на улицу. Не исключено, что праздники сыра и мяса могут объединить для большей масштабности.

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