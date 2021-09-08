Куда пропали популярные на Алтае гастрономические праздники сыра и мяса

1 Почему отменяются фестивали?

Коронавирус не оставил гастрономическим фестивалям шансов на существование в прежних форматах. Привычных праздников сыра и мяса, с гуляньями и ярмарками, не было в прошлом году. Не будет и в нынешнем.

Запрет на массовые мероприятия с числом участников более 50 человек действует и в этом случае. Кто помнит, посетителей на Дне мясного гурмана и Днях алтайского сыра было гораздо больше.