Куда пропали популярные на Алтае гастрономические праздники сыра и мяса

Коронавирус не оставил гастрономическим фестивалям шансов на существование в прежних форматах. Привычных праздников сыра и мяса, с гуляньями и ярмарками, не было в прошлом году. Не будет и в нынешнем.
Запрет на массовые мероприятия с числом участников более 50 человек действует и в этом случае. Кто помнит, посетителей на Дне мясного гурмана и Днях алтайского сыра было гораздо больше.
Фестиваль сыра в этом году будет проходить на площадке в Instagram — @altay_cheese_fest. Здесь будут публиковать новости, выкладывать анонсы конкурсов и розыгрышей, рассказывать о ведущих производителях сыра и культуре сыроделия.
Закулисье производства, вкусные и полезные сырные рецепты также можно будет найти здесь.
Организаторы Дней алтайского сыра подготовили для всех желающих экскурсии на производство. Первая пройдет уже 15 сентября по территории предприятия «Троицкий маслосыродел». Записаться лучше заранее через Директ аккаунта. Количество мест ограничено.
В течение сентября побывать можно будет на Новоалтайском маслосырзаводе и на Барнаульском молочном комбинате.
В этом году в рамках Дней алтайского сыра пройдет свой винный ужин — закрытая вечеринка с дегустацией сыров и различных напитков. Вход платный — 1250 рублей. Принимать гостей будет гурмэ-бар «Винотека».
Состоится винный ужин 23 сентября. Количество мест также ограничено.
В прошлом году Дни алтайского сыра в онлайн уже проходили, правда у усеченном формате. Несмотря на это интерес все равно был, говорят в управлении пищевой промышленности.
В будущем году, если позволит эпидемиологическая ситуация, фестивали вновь выйдут на улицу. Не исключено, что праздники сыра и мяса могут объединить для большей масштабности.