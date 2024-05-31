Приближается самый яркий, звонкий и красочный праздник — День защиты детей. В Барнауле уже приступили к подготовке насыщенных программ, спортивных площадок и конкурсов. Тем более что праздник выпадает на выходной. Куда сходить вместе с ребенком 1 июня — в материале altapress.ru.

Главная площадка празднования

Главной площадкой празднования Дня защиты детей в этом году станет Центральный парк. С 10:30 до 13:30 здесь пройдет праздник «Семья, солнце, дружба — вот что детям нужно!»

Одно из ярких событий — Парад колясок. Родителям малышей предлагают оформить коляску самым красочным и необычным образом. Жюри будет оценивать семейное творчество в номинациях «Маленький патриот», «Суперсемейка», «Куда хочу, туда кручу», «Коляска из сказки», «ЭКОлогично-ЭКОномично».

Также гостей праздника ждет хоровой форум «Барнаульский камертон» и развлекательная программа «Фестиваль оживших статуй».

Всего запланировано более 30 мастер-классов, экскурсии, викторины на знание истории родного города и края и множество конкурсов, в том числе традиционный конкурс рисунков на асфальте.

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей

Спектакли и представления

1 июня сразу несколько театров приглашают самых маленьких зрителей на спектакли. В Музыкальном театре покажут красочную «Спящую красавицу», а в театре кукол «Сказка» - знакомую всем историю про «Волка и семерых козлят». Начало одинаково в 11:00. Возрастной рейтинг у обоих 0+.

А после спектаклей еще можно успеть на театрализованное музыкальное представление «Как разбудить дракона» в государственной филармонии Алтайского края. Начало в 14:00. 0+.

Лыжная база "Локомотив"

Хорошенько размяться и проверить свою выносливость можно будет на «Зеленом марафоне» на лыжной базе «Локомотив».

Взрослым предлагают пробежать 4,2 км или выйти на дистанцию в дисциплине «скандинавская ходьба». А маленькие спортсмены от 7 до 13 лет смогут поучаствовать в детских забегах. Каждому участнику обещана медаль.

Планетарий и библиотека

К празднику присоединятся и культурные учреждения Барнаула. Городской планетарий будет работать весь день 1 июня и приглашает на полнокупольные шоу. В 11:00 начнется представление «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» (6+). А в 15:00 состоится программа «Путеводные звезды» (6+).

Юные читатели смогут отправиться в кругосветное путешествие «Звонкое лето – детства планета» в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского. А если манит океан, то библиотека подготовила читательский круиз под названием «Буян – остров тайн и загадок».

Летние программы подготовили библиотека-филиал №15 и Научногородокское клубное объединение. Последнее приглашает на театрализованный праздник «Летняя сказка».

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Парки "Арлекино"

В «Арлекино» с 13:00 до 18:00 пройдёт развлекательная программа.

В рамках программы выступят творческие коллективы, будут разыграны призы и заработают интерактивные площадки. Специальным гостем мероприятия станет Микки Маус, который будет веселить детей.

Кроме того, в этот день посетители парка смогут покататься на любимых аттракционах.

Парк "Юбилейный"

С 17:00 до 19:00 в парке «Юбилейный» состоится игровая музыкальная программа. Гостям обещают розыгрыши призов, подарки, шоу ростовых кукол и услуги фотографа, который сделает памятные семейные фотографии.

На большом перекрестке в центре парка будет организована танцплощадка.

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Парк "Лесная сказка"

Парк «Лесная сказка» приглашает посетителей на праздничную программу «По страницам детских сказок», которая пройдет с 12:00 до 19:00. На сцене выступят детские творческие коллективы и прозвучат любимые песни из мультфильмов.

Посетители смогут посетить различные фотозоны, мастер-классы и игровые интерактивные площадки, расположенные на центральной аллее.

ТРЦ Galaxy

На открытой парковке ТЦ с 13.00 до 17.00 пройдет праздник для детей и взрослых. Перед гостями выступит популярная певица Анет Сай, которая устроит селфи-сессию и концерт.

Для детей устроят шоу сахарной ваты и выступление человека-пружины. Детей ждут бесплатные угощения и аквагрим.

Ранее сообщалось, что какие праздничные мероприятия пройдут в Барнауле в День защиты детей.

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