Кудрин принял предложение стать советником Яндекса

Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что вместе с менеджментом собирается разрабатывать корпоративную структуру «нового холдинга».

Это, добавил бывший чиновник, нужно для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития компания на всех рынках.

Он назвал задачей сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры Яндекса.

Напомним, Яндекс объявил о предстоящей реконструкции управления бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы — в материале altapress.ru.