Кудрин принял предложение стать советником Яндекса

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — подчеркнул Кудрин.
Он отметил, что вместе с менеджментом собирается разрабатывать корпоративную структуру «нового холдинга».
Это, добавил бывший чиновник, нужно для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития компания на всех рынках.
Он назвал задачей сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры Яндекса.
Напомним, Яндекс объявил о предстоящей реконструкции управления бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы — в материале altapress.ru.
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