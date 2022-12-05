5 декабря
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Жизнь

Кудрин принял предложение стать советником Яндекса

Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин.
Олег Богданов

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что вместе с менеджментом собирается разрабатывать корпоративную структуру «нового холдинга».

Это, добавил бывший чиновник, нужно для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития компания на всех рынках.

Он назвал задачей сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры Яндекса.

Напомним, Яндекс объявил о предстоящей реконструкции управления бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы — в материале altapress.ru.

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