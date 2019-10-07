«Лучшее, что родилось в комсомоле»: бойцы и ветераны алтайских стройотрядов рассказали, чем жило студенческое движение тогда и сейчас

Этой осенью в Барнауле студотряды отметили двойной юбилей: 60 лет российскому студенческому движению, 55 лет — алтайскому. Altapress.ru поговорил с представителями стройотрядов разных поколений и узнал, для кого боец стройотряда — это навсегда, а кто все чаще предпочитает держать в руках поварешки вместо лопаты.

Вечный боец

Юрий Ряполов, заместитель председателя комитета по экономической политике гордумы, перед интервью с гордостью показывает свою бойцовку — она хранится у него в шкафу на рабочем месте. На куртке цвета хаки разбросано множество значков — и это еще только часть коллекции, уверяет он.

Юрий Ряполов в рабочем кабинете Предоставлено altapress.ru

На своем веку он видел студотряды во всех стадиях жизни — от пика деятельности до упадка и возрождения. Со студенческим движением Юрий Семенович познакомился в 1984 году, после окончания сельхозинститута. В краевом штабе освободилось место куратора сельхозотрядов, куда его и позвали в конце августа.

По словам Юрия Семеновича, в работу окунули сразу с головой — за две недели ему пришлось распределить 23 тысячи студентов вузов и училищ на 768 хозяйств, которые кормили овощами весь край.

Барнаульские стройотряды. Ирина Пергаева

В 1987 году он стал руководить финансово-хозяйственной деятельностью в центральном штабе стройотрядов. Но управлять пришлось недолго. Вместе с Советским Союзом развалились некогда востребованные и самоокупаемые отряды — за организацию студентов государство больше не хотело браться.

Центральный штаб расформировался сам собой, но как самостоятельная структура — остался. Ветеранам СО пришлось решать вопрос о зарабатывании денег для поддержания его в действии.

Для этого решили организовать трудоустройство школьников — ученики продавали с рук газеты: «Молодежь Алтая», «Маркер-экспресс», телепрограммы. Проработала новая система 3 года, после чего дело решили свернуть.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по экономической политике гордумы:

Мы же советского воспитания, был настрой приучить детей к труду. Но во времена абсолютного беспредела ситуация ушла в другую плоскость: дети начали плевать на учебу с 5−7 класса. Пошли разговоры: зачем мне учиться, я в день зарабатываю больше, чем папка на заводе за месяц.

О том, чтобы возродить студенческое движение, ходили только разговоры.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по экономической политике гордумы:

Мне один из уважаемых людей институтского сообщества говорил: «Да ты что, Семеныч, какие стройотряды? Вуз должен учить, все остальное ерунда!» А потом выяснилось, что самому вузу интересно, чтобы студенты были организованы на хорошие дела. Было время, что на 1 сентября было опасно подходить к университету или институту — столько там было пьяной молодежи. В общем, жизнь все расставила на свои места.

В 1999 году встал вопрос о том, кто будет строить полотно «Алтай-Кузбасс» — из железнодорожной дороги нужно было сделать автомобильную. Тут-то и вспомнили про студентов. На скорую руку собрали первый стройотряд из 86 человек. Молодых людей откомандировали в Залесово, в заринское ДСУ, поселили в детском саду.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по экономической политике гордумы:

Приезжаю с проверкой. Смотрю — рабочие строят для отряда душевые. Прохожу в помещение: студенты лежат на кроватях, между ними техничка моет пол. Командую построение. Спрашиваю у командира — вы работали сегодня? Нет, говорят, пока начальник ДСУ не приедет и не напишет расписку, что мы все по три тысячи получим, не пойдем работать. Ну тут я, конечно, их всех расчихвостил: техничку выгнал, заставил самим строить душевые и расписать дежурство. И пригрозил — если завтра не выйдете на работу, отряд снимаю, заставлю вернуть вузу все подъемные: за куртки, за дорогу туда-обратно и остальное.

Отряд не только вышел на работу, но и сразу же проявил знаменитую студенческую смекалку. В первый же день их вооружили топориками и дали задание очистить насыпь от кустов. День они «потюкали», вечером зашли к кузнецу и поставили ему бутылку водки. Кузнец нашел для них старые рессоры, заточил их. И уже на следующий день стройотрядовцы выполнили недельный план.

Юрий Ряполов Сергей Богомолов

После этого взаимоотношения с прорабом, который считал их лодырями, наладились — рабочие остались довольны помощниками, а студенты получили хорошую зарплату.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по экономической политике гордумы:

Вот такая постоянная работа с большими массами людей привела меня в депутатство. Находить общий язык — огромный опыт, который подарили мне студотряды. И он помогает мне до сих пор по жизни.

А потом сам построил дом

О существовании стройотрядов будущий заместитель председателя комиссии по экономической и бюджетной политике Общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда узнал 40 лет назад. Когда он учился в 10 классе, к ним в село Новосельское приехал знаменитый отряд из пединститута «Нефран». Они строили хозпомещение для гигантского сельхозкомплекса.

Геннадий Шейда Виталий Корнеев

Со студентами школьники периодически играли в футбол и «соревновались» в эстраде: на деревенской танцплощадке по средам играл студенческий ансамбль, а по субботам — школьный.

Геннадий Шейда,

заместитель председателя комиссии по экономической и бюджетной политике Общественной палаты Алтайского края:

Мы довольно быстро сдружились с ними. Я помню, что мама всегда угощала их молоком, они были счастливы. А когда я стал стройотрядовцем, мы тоже ходили за молоком, и это было предметом счастья. Свежее молоко с корочкой хлеба — любимое лакомство нашего времени.

Поступив в классический университет на исторический факультет, Геннадий Петрович записался в не менее знаменитый стройотряд «Скиф». И помнит до сих пор первую стройку — это был склад для гербицидов в селе Тюменцево.

Весь сезон — словно день сурка. Подъем в 6 утра, построение, подъем флага, объявление отличившихся, инструктаж, завтрак — и на работу. Незатейливый обед (капуста на салат, борщ и лапша с котлетой), снова работа, которая к вечеру плавно перетекала к посиделкам с гитарой у костра. Молодые люди засиживались часов до трех ночи. Но на следующий день их снова ждал подъем в 6 утра.

Стройотряды АлтГТУ заложили капсулу с посланием для будущих поколений. Барнаул , 14 марта 2012 года. Анна Зайкова

Зарабатывали студенты по тем временам очень неплохо. Геннадий Петрович рассказал, что в 1987 году он получил 600 рублей и купил на них холодильник, диван и телевизор.

Геннадий Шейда,

заместитель председателя комиссии по экономической и бюджетной политике Общественной палаты Алтайского края:

Строительные навыки мне очень пригодились. В 2000-х годам мы с семьей решили построить дом. Кладку я не вел, а вот контролировал, проектировал и закупал материалы сам. Дом получился очень экономичным. В те времена стоимость квадратного метра в Барнауле обходилась примерно в 35 тыс. рублей. А с моими расчетами дом вышел в цену за 12 тыс. рублей за «квадрат».

С одной стороны, рассказывает Геннадий Петрович, некоторые люди не видели логики в том, что будущие медики или историки должны махать лопатами. «Но мы всегда были убеждены, что стройотрядовское движение — лучшее, что родилось в недрах комсомола», — говорит он.

Геннадий Шейда,

заместитель председателя комиссии по экономической и бюджетной политике Общественной палаты Алтайского края:

Иногда приходилось работать по 10−12 часов в сутки. Люди испытывались на прочность. Это была хорошая школа жизни. К тому же здесь были демократические черты, как, например, выборы комиссара. Были и материальные стимулы. Например, распределение денег по коэффициенту трудового участия. Студенты получали по-разному, но я не помню конфликтных ситуаций, чтобы кто-то считал, что ему заплатили несправедливо.

Девчонкам тут не место

Стойкое мнение, что в стройотряде трудятся только парни, не имеет ничего общего с действительностью. Девушки ездили на стройку во все времена — работали поварихами, малярами, штукатурами, бухгалтерами.

А еще на их хрупких плечах лежит ответственность за подготовку творческих номеров для концертов, без которых не обходится ни одна смена. Так что девчонок приходится брать всюду — даже на суровый Крайний Север.

Евгения Миронова Предоставлено altapress.ru

Евгения Миронова, командир ССО «Ватерпас» и отряда снежного десанта «Азимут», исколесила всю страну от севера до юга. К стройотряду ее готовили с самого детства — родители тоже выходцы студенческих отрядов.

Евгения Миронова,

командир ССО «Ватерпас» и отряда снежного десанта «Азимут»:

Я изначально считала, что нет ничего круче строительного отряда. Наверное, сказалось прошлое родителей. В строительных отрядах девочки и по сей день иногда выполняют роль «поварешек», но это не обременяет их и никак не унижает. Мальчики, например, отправляются на стройку, а девочки в это время готовят обед, а потом привозят им на объект. То же самое с завтраками и обедами — это их работа в третьем трудовом семестре.

Правда, в роли командиров девушкам до сих пор ужиться сложно — пока им не очень доверяют. Вот и стройотряду Евгении пришлось переквалифицироваться в сервисный — чтобы иметь больше возможностей в выборе работы, зарплаты и иметь возможность выехать за пределы Алтая.

Евгения Миронова,

командир ССО «Ватерпас» и отряда снежного десанта «Азимут»:

Мы уже второе лето работаем в курортных городах — Ялта, Геленджик. Там мы обслуживаем гостиницы, работаем официантами, поварами, спасателями и аниматорами. В сервисном отряде девочки выполняют разную работу, от повара до спасателя.

Геворг Оганесян Предоставлено altapress.ru

Командир «Скифа» Геворг Оганесян начал свою студотрядовскую «карьеру» с вожатых, потом строил студенческую базу в Красилово и дороги в Бийске, а этим летом работал поваром и спасателем в Геленджике.

Геворг Оганесян,

командир ССО «Скиф», командир отряда снежного десанта «Гольфстрим»:

Да, сервисное направление сейчас в приоритете. Сейчас стараются развивать туризм по всей стране. Это касается не только популярных курортов, но и Алтая. Много фестивалей, туркластеров, и везде нужен персонал — а бойцы студотрядов для этого хорошо подходят. Лето — то время, когда студенты стремятся работать и путешествовать одновременно.

Что касается заработка, то сервисные отряды получают меньше строительных. Но выручают чаевые: если постараться, то за сезон можно привезти домой больше 100 тыс. рублей.