Курбан-байрам: как мусульмане отмечают праздник жертвоприношения

Курбан-байрам в 2024 году отмечают 16 июня. Мусульмане посещают мечети, собирают в доме гостей, приносят в жертву баранов или овец. Altapress.ru рассказывают о смысле и традициях одного из важнейших праздников ислама.

Что такое Курбан-байрам

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, который отмечается после окончания хаджа (паломничества в Мекку). Он символизирует преданность вере и служение Аллаху.

В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают чистую и праздничную одежду и отправляются в мечеть для совершения праздничного намаза (молитвы).

После молитвы верующие посещают кладбища, чтобы почтить память умерших, а затем собираются за праздничным столом, приглашая родственников, друзей и соседей.

Когда отмечают Курбан-байрам

В соответствии с мусульманским календарем, Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа, спустя 70 дней после другого значимого для исламской культуры праздника — Ураза-байрама (торжество по случаю окончания поста в месяц Рамадан).

Из-за особенностей соотношения григорианского и мусульманского календарей дата празднования ежегодно смещается на 11 дней. В 2024 году начало торжеств пришлось на ночь с 15 на 16 июня.

В большинстве стран празднование продлится три дня, до 18 июня включительно. Однако некоторые государства, например Саудовская Аравия, будут отмечать Курбан-байрам две недели.

Мечеть. Ислам ССО

История и смысл праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам связан с эпизодом из 37-й главы Корана, в которой описана история пророка Ибрахима. В Библии он упоминается под именем Авраам.

Согласно преданию, у Ибрахима долго не было детей, но когда ему исполнилось 86 лет, он стал отцом. Однажды ночью Ибрахим увидел сон, в котором ангел Джебраил велел ему принести в жертву Всевышнему своего единственного сына.

Пророк очень любил своего первенца, но не смог пойти против воли Аллаха. Вместе с сыном они отправились в долину Мина, чтобы совершить ритуал. В последний момент, когда Ибрахим уже был готов исполнить задуманное, Всевышний остановил пророка и заменил юношу на барана. Так отец и сын прошли испытание веры, доказав свою преданность Аллаху.

Этот сюжет не только рассказывает о духовном испытании Ибрахима, но и наглядно демонстрирует, что для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, не нужны человеческие жертвы — достаточно быть добродетельным.

Мечеть. Ислам ССО

Кого мусульмане приносят в жертву

Не любое животное подходит для жертвоприношения. Годными считаются верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы возрастом до года.

Одна семья приносит в жертву одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.

Мясо считается годным в пищу только один день.

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