"Курьер" из Алтайского края похитил у сельчанки 125 тыс. рублей

Пожилой женщине 1949 года рождения позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в аварию.
Чтобы избежать наказания, нужно заплатить180 тыс. рублей. Однако у пенсионерки не было такой суммы, было всего 125 тыс. рублей.
Женщина передала деньги курьеру. Когда мужчина уехал, она решила позвонить дочери и поняла, что это был мошенник.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. Оказалось, что живет он в Рубцовске, а работает таксистом.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что бийчанка перевела мошенникам два млн рублей во время поиска работы.
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