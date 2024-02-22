22 февраля
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Жизнь

"Курьер" из Алтайского края похитил у сельчанки 125 тыс. рублей

Полицейские задержали курьера похитившего у жительницы Мамонтовского района 125 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Пожилой женщине 1949 года рождения позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в аварию.

Чтобы избежать наказания, нужно заплатить180 тыс. рублей. Однако у пенсионерки не было такой суммы, было всего 125 тыс. рублей.

Женщина передала деньги курьеру. Когда мужчина уехал, она решила позвонить дочери и поняла, что это был мошенник.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. Оказалось, что живет он в Рубцовске, а работает таксистом.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бийчанка перевела мошенникам два млн рублей во время поиска работы.

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