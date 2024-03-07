Курьеры недовольны жителями Барнаула. Это оказалось взаимным

Барнаульские курьеры пожаловались на горожан, которые встречают их в неподобающем виде. Они считают, что это неуважительно, сообщает Barnaul 22.

Курьеры в лице одного человека обратились к барнаульцам.

Они отметили, что горожане могут встретить их в халате после душа, в одних шортах с голым торсом, а иногда, наоборот, без низа, но в футболке. Наиболее "любимыми" клиентами курьеров оказались люди, которые встречают их в одних трусах.

Курьер отметил, что это ненормально и неприлично, ведь он для них незнакомый человек.

Сами барнаульцы жалобе удивились. Они считают, что раз они дома, то могут встречать в чем хотят.

"Если я оденусь, я сам схожу в магазин.", — отметил один из барнаульцев.

Многие отмечают, что курьеры тоже приезжают не в смокинге, поэтому люди имеют право встречать их в удобном им виде.

"Скажите спасибо, что я вообще в труханах хотя бы выхожу, это единственное, что успеваю надеть", — написал барнаулец.

Ранее сообщалось, что "курьер" из Алтайского края похитил у сельчанки 125 тыс. рублей.

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