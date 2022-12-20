Курьеры популярной службы доставки объявили забастовку

Около 600 курьеров службы доставки «Яндекс.Еда» в Москве могут не выйти на работу в ходе забастовки с 20 декабря. Об этом « Коммерсантъ » сообщают в профсоюзе «Курьер».

Координацией забастовок курьеров из-за невыплаты заработных плат доставщикам еды, в профсоюзе занимаются с 2020 года.

Сейчас в «Курьере» обвиняют «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club и требуют вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть «жесткую систему штрафов», ввести практику заключения трудовых договоров с разносчиками, а также уменьшить зону доставки — до 2 км для пеших курьеров.

В свою очередь в «Яндексе» заявили, что жалоб доставщиков к ним не поступало и уверяют, что их доход за год вырос на 30%.

Курьер сервиса «Яндекс.Еда». Анна Зайкова.

По их словам, в Москве и в Санкт-Петербурге сотрудникам доставки платят 350−400 рублей в час.

Забастовка курьеров «Яндекс.Еды», анонсированная профсоюзом, намечена в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря.

В «Курьере» разносчиков призывают отказаться от выполнения заказов.

В оргкомитете уточняют, что в акции в Москве может принять участие более 600 курьеров, заодно могут предложить им «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров „Яндекса“».

В компании «Яндекс.Еда», на вопрос существенную ли долю в Москве составят 600 потенциальных забастовщиков, ответили, что по всей России с сервисом сотрудничают «десятки тысяч курьеров», а статистики там по отдельным городам не раскрывают.

Ранее стало известно, что в Барнауле курьеры популярной службы пожаловались на эксплуатацию труда.