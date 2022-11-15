В Барнауле курьеры популярной службы пожаловались на эксплуатацию труда

Курьеры службы доставки «Самокат» 14 ноября пожаловались на низкую оплату труда и обвинили начальство в эксплуатации, передает Telegram-канал «Самокат Барнаул».

Судя по постам в канале, некоторые сотрудники начали забастовку. Они ушли с работы посреди смены. Остальные курьеры поддержали их и заявили, что не хотят трудиться зимой по летним ставкам.

«Самокатчики» получают 185 рублей в час (плюс 20 рублей за дождь). Однако на дворе середина ноября, периодически дорожная ситуация ухудшается из-за снега. Но за этот никаких надбавок не полагается.

Кроме того, курьеры жалуются, что в прошлом году ставка якобы составляла 195 рублей. Бастующие привели в пример Новосибирск, где коллеги получают 245 рублей в час при тех же условиях.

Ночь , велосипед СС0

Бонус в 10 рублей курьеры получают только за отработанную семичасовую смену. Многие доставщики не могут себе позволить работать полный день из-за учебы, так что бонусов они не видят.

Многие рассказали о плохом состоянии велосипедов, которые могут развалиться посреди смены.

Курьеры требуют повысить часовую ставку до 210 рублей без учета надбавок, не учитывать надбавки за дождь и снег от количества отработанных часов, а также регулярно чинить велосипеды.

Ранее сибиряк напал на курьера с роллами и шаурмой и угодил в колонию.