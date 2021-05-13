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Жизнь

Куриными окорочками избил таксиста пьяный сибиряк после отказа везти окорочка к несуществующему дому

Жителя Красноярского края будут судить за избиение таксиста упаковкой замороженных куриных окорочков, сообщает региональное МВД.

Таксист.
Таксист.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Инцидент произошел в конце марта в Железногорске — 40-летний мужчина напал на водителя такси.

«Полицейские рядом с такси обнаружили потерпевшего с травмой головы, а также нетрезвого мужчину <…> С места происшествия были изъяты продукты питания, которые в ходе конфликта выпали из пакетов агрессивного пассажира», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что ударил водителя по затылку упаковкой замороженных куриных окорочков.

Таксист пояснил, что приехал на вызов и помог пассажиру сложить несколько пакетов в багажник и сесть в машину, причем клиент назвал несуществующий адрес.

Водитель попытался уточнить адрес, однако пассажир начал реагировать агрессивно. В итоге таксист решил высадить клиента.

«Остановил автомобиль и стал выгружать его покупки из багажника, когда почувствовал удар твердым предметом по затылку», — разъяснили в МВД из-за чего разгорелся конфликт.

Результаты медицинской экспертизы установили, что удар замороженными окорочками по голове причинил таксисту легкий вред здоровью.

Возбудили и расследовали уголовное дело по факту «умышленного нападения». Сибиряку грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали ему горло, мужчину спас второй подбородок.

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