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Жизнь
29

Куриное Рождество в 2019 году: что это за праздник и как стать его главным героем

2 января в Сербии отмечают шуточный праздник — «Куриное Рождество». Первого гостя, пришедшего в дом, в этот день назначают «куриным помазанником» и возлагают на него важную роль. Рассказываем, как празднуют Куриное Рождество и какие есть народные приметы на 2 января 2019.

Цыплята
Цыплята
СС0

Куриное Рождество: традиции праздника

Куриное Рождество появилось в Сербии и распространилось в Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине, пишет radiovera.ru.

Это сельский праздник. Рано утром 2 января женщины досыта кормят домашнюю птицу остатками пищи с хозяйского стола. После этого в доме накрывают праздничный, но постный стол: идет Рождественский пост.

Первого гостя, который зашел в дом, торжественно называют куриным помазанником. Он обязан провести здесь весь день, сидя на горе подушек и практически не двигаясь. Так куриный помазанник показывает курам, как нужно спокойно сидеть и нести яйца. За это гостя весь день угощают и кормят, поят горячей традиционной балканской настойкой — ракией.

Затем «куриному помазаннику» приносят тыкву, и он с размаху бросает ее на пол: тыква должна лопнуть, а семечки — разлететься по дому. Чем больше семян разлетится, тем больше цыплят появится у кур в новому году.

Если куры вдруг начнут хорошо нестись, то гостя могут пригласить куриным помазанником и на следующий год.

Цыплята
Цыплята
СС0

Народные приметы 2 января 2019

  • Если 2 января много инея, большие сугробы или идет снег — следующий год будет урожайным.
  • Небо на Куриное Рождество затягивают тучи — значит, вскоре потеплеет.
  • Если сильно гудит самовар 2 января, стоит ждать мороза, пишет pro-everyday.ru.
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