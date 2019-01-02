Куриное Рождество в 2019 году: что это за праздник и как стать его главным героем

2 января в Сербии отмечают шуточный праздник — «Куриное Рождество». Первого гостя, пришедшего в дом, в этот день назначают «куриным помазанником» и возлагают на него важную роль. Рассказываем, как празднуют Куриное Рождество и какие есть народные приметы на 2 января 2019.