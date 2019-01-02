Куриное Рождество в 2019 году: что это за праздник и как стать его главным героем

Куриное Рождество: традиции праздника
Куриное Рождество появилось в Сербии и распространилось в Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине, пишет radiovera.ru.
Это сельский праздник. Рано утром 2 января женщины досыта кормят домашнюю птицу остатками пищи с хозяйского стола. После этого в доме накрывают праздничный, но постный стол: идет Рождественский пост.
Первого гостя, который зашел в дом, торжественно называют куриным помазанником. Он обязан провести здесь весь день, сидя на горе подушек и практически не двигаясь. Так куриный помазанник показывает курам, как нужно спокойно сидеть и нести яйца. За это гостя весь день угощают и кормят, поят горячей традиционной балканской настойкой — ракией.
Затем «куриному помазаннику» приносят тыкву, и он с размаху бросает ее на пол: тыква должна лопнуть, а семечки — разлететься по дому. Чем больше семян разлетится, тем больше цыплят появится у кур в новому году.
Если куры вдруг начнут хорошо нестись, то гостя могут пригласить куриным помазанником и на следующий год.
Народные приметы 2 января 2019
- Если 2 января много инея, большие сугробы или идет снег — следующий год будет урожайным.
- Небо на Куриное Рождество затягивают тучи — значит, вскоре потеплеет.
- Если сильно гудит самовар 2 января, стоит ждать мороза, пишет pro-everyday.ru.