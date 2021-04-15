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Жизнь

Курицы-несушки принесли сибирскому чиновнику не только 4,5 млн рублей, но и уголовное дело

В Красноярском крае главу района, ранее управлявшего птицефабрикой, заподозрили в мошенничестве с клетками для куриц, сообщает региональный СК.

Курица.
Курица.
CC0

Дело об «особо крупном мошенничестве» возбудили в отношении бывшего гендиректора «Боготольской птицефабрики».

«В 2017 году приобрел комплект клеточного оборудования для содержания промышленного стада кур-несушек на сумму 2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В 2019 году, желая получить субсидию на возмещение части затрат, предоставил в администрацию района липовые документы о потраченных 9 миллионах.

После этого директор получил 50% от понесенных затрат — 4,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Примечательно, что в настоящее время подозреваемый возглавляет Боготольский район. По месту жительства и в служебном кабинете провели обыски.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил на птицефабрики для выяснения причин 70%-ного подорожания яиц.

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