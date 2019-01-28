Кусочек Земли обнаружен в образцах лунных пород

Международная группа ученых обнаружила среди лунных образцов, привезенных на Землю экипажем «Аполлона-14» в 1971 году, камень земного происхождения.

Исследователи предполагают, что он был выбит с Земли 4,4 миллиарда лет назад, а потом попал на Луну, пишет polit.ru.

Доставленный с Луны образец весом в 2 г — фельзит с зернами циркона. Для определения химического состава и условий формирования этого фрагмента ученые применили масс-спектрометрию вторичных ионов.

Циркон образовался на глубине примерно 19 км в среде с высоким содержанием кислорода, следует из результатов проведенного анализа.

Такие условия не наблюдаются на Луне, но они есть в континентальной коре Земли.

Ученые предполагают, что после того, как фрагмент земных пород попал на поверхность Луны, он еще дважды — 3,9 миллиарда и 26 миллионов лет назад — подвергался ударному воздействию падающих на лунную поверхность небесных тел.

После первого удара он был погребен в лунных недрах, а в результате второго попал в выброшенную наружу породу, образовавшую кратер Конус. Где его и подобрал экипаж «Аполлона-14».

«Это необыкновенная находка, которая помогает лучше представить раннюю Землю и бомбардировку, которая изменила нашу планету на заре жизни», — сказал один из авторов работы Дэвид Кринг, старший научный сотрудник Лунного и планетного института в Хьюстоне.

«Лунный заговор»

Ранее сообщалось, что российские ученые разгромили «лунный заговор». Дело в том, что уже долгое время не утихают споры о том, состоялась ли американская «лунная миссия». И вот российский ученый представил доказательства пребывания астронавтов на спутнике Земли.

США отправили на Луну семь миссий, включая одну неудачную, в рамках программы пилотируемых космических полетов «Апполон» с 1961 по 1972 год.

На спутнике побывали 12 американцев, которые доставили на Землю 300 кг лунного грунта. Достоверность этих фактов бесспорна, поскольку в образцах грунта содержится регалит, который на Земле не встречается, и подделать этот элемент в условиях ХХ века было невозможно, отметил Костицын.

По мнению российского ученого, инсценировать лунную миссию было бы сложнее и дороже, чем действительно отправить астронавтов на поверхность спутника Земли. Костицын подчеркнул, что обман было бы практически невозможно скрыть, поскольку в реализации космической программы участвовало большое число независимых компаний.

Немаловажно — за разработкой и воплощением американской лунной миссии пристально следили во всем мире, в том числе и разведслужбы в СССР.

Тем не менее спекуляции на тему «высаживались американцы на Луне или нет» не утихают до сих пор. По мнению российского ученого, массу конспирологических версий породили постановочные элементы в документальных фильмах, посвященных первой высадке людей на спутник. Эти кадры использовались в лентах для наглядности, отметил ученый.

Лунная миссия России

В начале ноября руководитель «Роскосмоса» заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу. Предполагается, что первую высадку российский космонавт совершит в 2030 году.

При этом он отметил, что в настоящее время ни одно государство в мире не имеет возможности реализовать лунную программу в одиночку. В связи с этим Москва рассчитывает на сотрудничество в этой области с коллегами из США.