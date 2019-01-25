Кузбасские школьники показали, как их кормят «собачьей едой», но это назвали вбросом

В Кемеровской области Следственный комитет проводит проверку после сообщений о том, что в одной из школ учеников кормят некачественной едой. Шумиха началась после того, как в «Инстаграме» появилось видео, в котором учащимся одной из школ Юрги дают обед «как собакам» — холодные развалившиеся макароны. После нескольких часов пост удалили или скрыли, а руководство школы назвало информацию фейком.

В посте под видео школьники сравнили подаваемую им пищу с едой для собак. «Как собакам прям», — посетовала одна из девочек.

Следователи быстро установили конкретное учебное заведение, в котором якобы проводилась съемка. В школе началась проверка, кроме того следователи запросили у медицинских учреждений информацию о возможных отравлениях школьников.

Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК РФ по Кемеровской области, говорится на сайте ведомства.

При этом Людмила Сахарова — директор «засветившейся» школы, заявила радиостанции «Говорит Москва», что дети так пошутили «в связи с недостаточностью воспитания». Она утверждает, что школьники снимали остатки еды, «не всё блюдо, которое было подано. Еда подается в надлежащем виде, все службы проверяют — Роспотребнадзор, прокуратура», — сказала Сахарова, добавив, что снимавшая видео ученица не питается в школьной столовой.

По данным «Федерального Агентства Новостей», видео — фейк. Его сняли две школьницы, которые решили таким образом подшутить. «В тот день детям на второе давали куриные медальоны с нормальными макаронами. Просто девочки решили пошутить, задержались в столовой и растерли вот так макароны, которые кто-то не доел. Они были остывшие, поэтому достаточно легко растерлись. Яблоко вообще не из их меню — кто-то из дома принес. У них в этом году в меню нет яблок зимой», — цитирует агентство заявление своего источника.

Также сообщается, что неудачно пошутивших школьниц в ближайшее время вызовут на комиссию.

Ранее детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о детских обмороках в школах. По словам регионального уполномоченного, «участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться». Школьные учителя поделились с ним информацией о социальном расслоении среди школьников.