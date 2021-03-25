Кузбасским полицейским и судьям «сорвало крышу»

В Кемеровской области штормовой ветер разрушил кровли зданий МВД и городского суда, сообщает « Кузбасс ».

Ветер сорвал крышу на зданиях МВД и горсуда. Киселевск.

Неприятность произошла в Киселевске в среду 24 марта — ветер разгулялся до 22 метров в секунду.

После удара стихии в соцсетях опубликовали фотографии сорванных крыш со зданий городского суда и киселевской полиции.

«Порывом сильного ветра была повреждена часть кровли ОМВД России по городу Киселевску. В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время отдел работает в штатном режиме с учетом принятых мер безопасности на время устранения последствий случившегося», — рассказали в региональном МВД.

«Ветром сорвало часть крыши, которая упала рядом со зданием. Никто не пострадал», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе горсуда Киселевска.

Суд продолжает работать в штатном режиме. Здания суда и отдела полиции находятся в нескольких десятках метров друг от друга.

Примечательно, что другие здания в Киселевске от ветра не пострадали — об этом сообщили в пресс-службе регионального ЖКХ и дорожного комплекса.

Напомним, 24 марта весенний ураган прогулялся и по Алтаю — снесенные крыши, поваленные деревья и отключение света.