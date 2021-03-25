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Жизнь
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Снесенные крыши, поваленные деревья и отключение света. Какой ущерб нанес Барнаулу весенний ураган

Власти Барнаула доложили 25 марта об устранении последствий мощного ветра, обрушившегося на краевую столицу накануне.

Ветром сорвало крышу.
Ветром сорвало крышу.
"Вечерний Барнаул" / https://barnaul.press/

В городской администрации рассказали, что в ликвидации последствий стихии приняли участие МБУ «Автодорстрой», «Пригородные РЭС», «Барнаульская сетевая компания», а также управляющие организации и другие городские службы.

По данным мэрии, в Барнауле было зафиксировано четыре случая падения деревьев, в том числе на контактные провода и пути трамвайной линии, на проезжую часть дорог.

«Препятствия были оперативно убраны, движение транспорта восстановлено. Ветром повредило кровли шести зданий, их восстановлением занимаются собственники строений и обслуживающие организации. В результате обрушения деревьев и фрагментов кровли пострадало несколько автомобилей», — уточнили городские власти.

Ураган в Барнауле.
Ураган в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Кроме того, из-за разгула стихии на девяти перекрестках вышли из строя светофоры. Также сильный ветер привел к тому, что в течение дня происходило частичное отключение электроэнергии в пригородных поселках.

«Все аварии на электросетях были оперативно устранены, работа светофоров возобновлена. На новом мосту оперативно восстановили движение транспорта, затрудненное из-за опрокидывания контейнера с грузового автомобиля», — доложили власти.

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