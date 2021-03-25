Снесенные крыши, поваленные деревья и отключение света. Какой ущерб нанес Барнаулу весенний ураган

В городской администрации рассказали, что в ликвидации последствий стихии приняли участие МБУ «Автодорстрой», «Пригородные РЭС», «Барнаульская сетевая компания», а также управляющие организации и другие городские службы.

По данным мэрии, в Барнауле было зафиксировано четыре случая падения деревьев, в том числе на контактные провода и пути трамвайной линии, на проезжую часть дорог.

«Препятствия были оперативно убраны, движение транспорта восстановлено. Ветром повредило кровли шести зданий, их восстановлением занимаются собственники строений и обслуживающие организации. В результате обрушения деревьев и фрагментов кровли пострадало несколько автомобилей», — уточнили городские власти.

Ураган в Барнауле. vk.com/barneos22.

Кроме того, из-за разгула стихии на девяти перекрестках вышли из строя светофоры. Также сильный ветер привел к тому, что в течение дня происходило частичное отключение электроэнергии в пригородных поселках.