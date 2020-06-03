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Кузбасскую аптеку закрыли из-за отсутствия дистанции и градусников

В Кемеровской области временно закрыли аптеку из-за нарушений требований, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Объявление на аптеке №1 в Барнауле. 3 апреля 2020 года.
Объявление на аптеке №1 в Барнауле. 3 апреля 2020 года.
Altapress.ru

С 20 мая по 1 июня в области проверили 1583 предприятия — 525 продуктовых магазинов и 415 непродуктовых, 284 общепита, 157 парикмахерских и салонов красоты, а также 202 объекта сферы услуг (аптеки, СТО, такси и не только).

«Невыполнение требований по организации противоэпидемического режима, способствует ухудшению эпидемической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки прикрыли 74 точки, в числе которых одна аптека.

В ведомстве уточнили основные нарушения, за которые бизнес карают:

  • не обеспечена социальная дистанция между покупателями в предприятиях торговли не менее 1,5 метров (отсутствует разметка);
  • отсутствуют дозаторы с антисептиком для обработки рук покупателей;
  • не обеспечен контроль температуры персонала в начале и по окончании рабочей смены, отсутствуют прибор для измерения температуры тела;
  • персонал не обеспечен запасом медицинских масок, учет выдачи медицинских масок не ведется;
  • отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.

Соответственно, регулярное мытье рук, полов и всех подряд поверхностей — наиболее эффективный метод борьбы с COVID-19.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых привычках, закрепившихся за время распространения коронавируса.

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