Кузбасскую аптеку закрыли из-за отсутствия дистанции и градусников

Объявление на аптеке №1 в Барнауле. 3 апреля 2020 года.

С 20 мая по 1 июня в области проверили 1583 предприятия — 525 продуктовых магазинов и 415 непродуктовых, 284 общепита, 157 парикмахерских и салонов красоты, а также 202 объекта сферы услуг (аптеки, СТО, такси и не только).

«Невыполнение требований по организации противоэпидемического режима, способствует ухудшению эпидемической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки прикрыли 74 точки, в числе которых одна аптека.

В ведомстве уточнили основные нарушения , за которые бизнес карают:

не обеспечена социальная дистанция между покупателями в предприятиях торговли не менее 1,5 метров ( отсутствует разметка);

отсутствует разметка); отсутствуют дозаторы с антисептиком для обработки рук покупателей;

не обеспечен контроль температуры персонала в начале и по окончании рабочей смены , отсутствуют прибор для измерения температуры тела;

отсутствуют прибор для измерения температуры тела; персонал не обеспечен запасом медицинских масок , учет выдачи медицинских масок не ведется;

учет выдачи медицинских масок не ведется; отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.

Соответственно, регулярное мытье рук, полов и всех подряд поверхностей — наиболее эффективный метод борьбы с COVID-19.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых привычках, закрепившихся за время распространения коронавируса.