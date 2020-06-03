Кузбасскую аптеку закрыли из-за отсутствия дистанции и градусников

С 20 мая по 1 июня в области проверили 1583 предприятия — 525 продуктовых магазинов и 415 непродуктовых, 284 общепита, 157 парикмахерских и салонов красоты, а также 202 объекта сферы услуг (аптеки, СТО, такси и не только).
«Невыполнение требований по организации противоэпидемического режима, способствует ухудшению эпидемической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
По итогам проверки прикрыли 74 точки, в числе которых одна аптека.
В ведомстве уточнили основные нарушения, за которые бизнес карают:
- не обеспечена социальная дистанция между покупателями в предприятиях торговли не менее 1,5 метров (отсутствует разметка);
- отсутствуют дозаторы с антисептиком для обработки рук покупателей;
- не обеспечен контроль температуры персонала в начале и по окончании рабочей смены, отсутствуют прибор для измерения температуры тела;
- персонал не обеспечен запасом медицинских масок, учет выдачи медицинских масок не ведется;
- отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.
Соответственно, регулярное мытье рук, полов и всех подряд поверхностей — наиболее эффективный метод борьбы с COVID-19.
Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых привычках, закрепившихся за время распространения коронавируса.