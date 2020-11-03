Лаборатории по определению COVID-19 на Алтае работают на пределе возможностей

Всего таких лабораторий в регионе три и возможности расширить лабораторную базу нет, сказали в ведомстве. Специалисты делают в день более 1 тыс. тестов, нагрузка сильно выросла, но при этом число лаборантов осталось прежним.

«К сожалению, расширить лабораторную базу для проведения исследований на коронавирус в регионе нет возможности, а имеющийся потенциал используется в настоящее время на 200%. Лаборанты вынуждены работать практически в круглосуточном режиме. Из-за увеличения количества поступающих материалов и ограниченных возможностей лабораторий с октября на проведение анализов уходит больше времени», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.