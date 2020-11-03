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Лаборатории по определению COVID-19 на Алтае работают на пределе возможностей

Лаборатории, аккредитованные на проведение обследований на COVID-19 в Республике Алтай работают на пределе имеющихся возможностей, заявили в региональном управления Роспотребнадзора.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

Всего таких лабораторий в регионе три и возможности расширить лабораторную базу нет, сказали в ведомстве. Специалисты делают в день более 1 тыс. тестов, нагрузка сильно выросла, но при этом число лаборантов осталось прежним.

«К сожалению, расширить лабораторную базу для проведения исследований на коронавирус в регионе нет возможности, а имеющийся потенциал используется в настоящее время на 200%. Лаборанты вынуждены работать практически в круглосуточном режиме. Из-за увеличения количества поступающих материалов и ограниченных возможностей лабораторий с октября на проведение анализов уходит больше времени», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

В регионе осенью наблюдается существенный рост числа заболевших коронавирусом. Всего, по последним данным, COVID-19 подтвержден у 7 тыс. 940 жителей Республики Алтай. За весь период в регионе произошло 58 летальных случаев.

В Алтайском крае лаборатории, где обрабатывают биоматериалы для определения наличия вируса, также перегружены и ожидание результата может сильно затягиваться.

На оснащение специальным оборудованием антикоронавирусных лабораторий Алтайскому краю выделили 15,7 млн рублей из федерального бюджета.

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