Лаборатория НКВД и немцы: что скрывали в стенах Обнинской АЭС

26 июня 1954 года начала работу Атомная электростанция в Обнинске — первая в мире. О том, как строилась станция и что происходило в ее стенах, расскажет altapress.ru.

В 2002 году реактор Обнинской АЭС заглушили навсегда — по экономическим соображениям. Полностью вывели из строя станцию только к 2015 году. Сейчас по ней, как по памятнику атомной промышленности, водят экскурсии для всех желающих.

Как создавалась АЭС

Строительство атомной электростанции заняло всего четыре года. Площадь ее территории занимает приблизительно 5 тыс. квадратных метров, пишет История.РФ. Сама по себе АЭС представляет собой трехэтажное здание. Ее реактор расположен в шахте глубиной 17,5 метра.

Фактически, в первый раз реактор запустили 9 мая 1954 года. Тогда его включили на «нулевую» мощность — специалисты проверяли физические характеристики. Энергетический же пуск состоялся 26 июня, уже на следующий день станция начала подавать электроэнергию в сеть «Мосэнерго».

Мощность объекта составляла всего 5 МВт. Серьезной роли в энергообеспечении системы «Мосэнерго» она не играла. Мощность современных АЭС в несколько тысяч раз больше — но сам факт открытия был важен для Советской власти.

Территория секретности

Обнинская АЭС долго оставалась уникальной экспериментальной базой для разработок, которые в дальнейшем применялись на воде, земле и в космосе.

Однако название населенного пункта, где открылась станция, долго не сообщали, пишет ТАСС. Все исследования велись в режиме чрезвычайной секретности. Опасались угрозы со стороны.

Именно поэтому и строительство станции пришлось тщательно скрывать. Основной рабочей силой стали заключенные, однако и их не посвятили в тонкости, сказав, что им предстоит строить «секретный завод». Котлован для будущего важного объекта рыли практически вручную.

Лаборатория НКВД

Исследователи. Ученые МАММ/МДФ/russfoto

Примерно за десять лет до открытия Обнинской АЭС, в 40-е годы, под управлением НКВД начали создавать секретные лаборатории. Всего их было четыре, одной из которых впоследствии стала лаборатория «В» на станции Обнинская. Она открылась на несколько лет раньше станции, в 1946 году.

Ее возводили по типу обычной гражданской застройки. Недалеко от столицы, чтобы отвести подозрения в случае шпионажа. Советских умов не хватало, поэтому в лаборатории трудились 30 немецких экспертов из разных областей химии и физики.

Инна Мохирева,

руководитель музейной группы отраслевого мемориального комплекса «Первая в мире АЭС»:

Иностранцам не доверяли ключевых заданий, но их ценили как скрупулезных счетоводов, доверяли расчеты и второстепенные побочные задачи.

Однако большинство советских работников, как и сами иностранные ученые, об этом не догадывались. То, чем они занимались в Калужской области, каким-то образом умудрялись хранить в тайне. А к началу строительства самой АЭС в 1951 году, в лаборатории «В» осталось лишь небольшое число иностранцев.