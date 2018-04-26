Как произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, и как сейчас живет зона отчуждения

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире — авария на Чернобыльской АЭС. Жертв трагедии сегодня вспоминают во всем мире. Altapress.ru — о том, как развивались события после катастрофы на атомной станции, что вспоминают очевидцы, кто и как сегодня живет в зоне отчуждения.
Хронология катастрофы на Чернобыльской АЭС
26 апреля
1:23 — На четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который разрушил реактор.
1:24 — Начался пожар. Об огромном уровне радиации станет известно только через несколько часов.
23:00 — Обсуждается вопрос об эвакуации населения из Припяти.
27 апреля
2:00 — На границу Чернобыля прибыл транспорт для эвакуации.
13:10 — По местному радио сообщили об эвакуации.
14:00 до 16:30 — Эвакуация Припяти.
18:20 — Полиция обошла квартиры и нашла 20 человек, которые пытались остаться.
С этого дня с вертолетов в развал 4-го энергоблока сыпали защитные материалы.
2 мая
Принято решение об эвакуации людей из 30-километровой зоны ЧАЭС и других населенных пунктов, загрязненных радиацией.
6 мая
Начали дезактивацию территорий и зданий на Чернобыльской АЭС и в Припяти.
20 мая — 15 июля
Первый этаж строительства "Укрытия" — изоляционного сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Впоследствии ему дадут неофициальное имя "Саркофаг".
23 мая
14:40 — На четвертом блоке снова вспыхнул пожар. Он длился 7 часов, его тушили 268 пожарных.
15 июля — 30 ноября
Построено "Укрытие". Только строителей на смертельно опасной стройке было около 90 тысяч. Вместе с подготовкой "Саркофаг" возвели всего за 206 дней и ночей.
Роковые минуты: воспоминания очевидцев Чернобыльской катастрофы
Григорий Амелькин, мастер в отделе снабжения ЧАЭС, вспоминает, что в ночь аварии он работал напротив 4-го блока. В 8 вечера заступил на смену. Около полуночи рабочие решили перекусить, кто-то прилег отдохнуть, в крановщица осталась на рабочем месте. В это время на генераторе, по словам Григория Амелькина, проводился эксперимент, и он постоянно ревел и выпускал пар. Крановщица первая заметила взрыв.
"Тут крановщица говорит: "Что-то взорвалось! Зарево во все небо! Все так отсюда видно! Спускаться или нет?". Ночь, темно, пожарные начали мотаться. Звоню начальнику смены станции, он: "У нас авария!!!". И бросил трубку. Перезваниваю опять — опять бросает. Никаких указаний. Но крановщица все же спустилась. Как выяснилось потом, эти десять минут были для нее роковыми — умерла она очень быстро. Да мы и сами подходили поближе к блоку, даже не подозревали, что не просто пожар это, а у забора — радиационное поле"
Через несколько часов увидели, что скорая повезла людей. Охрану сняли в помощь пожарным, Григорию Амелькину поступил приказ распустить людей. Он попал в город уже утром. Видел, как улицы вымыли с порошком. Позже его с семьей эвакуировали.
"В Припять я вернулся — и уволен только в прошлом году. В последние 10 лет я был начальником железнодорожной станции Янов. Мое родное село Копачи сравняли с землей, кладбища — у меня там и отец, и бабушка, — забыты. А сам себя чувствую перекати-полем, у которого ни родины, ни прошлого не осталось"
Юрий Андреев, старший инженер управления турбин на 2-ом энергоблоке ЧАЭС, был на смене в ночь на 26 апреля. Смена мужчины закончилась в полночь, он приехал домой, в Припять, за 20 минут до взрыва. Рассказывает, что в городе ни о чем не догадывались, был обычный день, только появились усиленные патрули полиции.
"Но на речном вокзале уже начиналась паника — монтажники и ремонтники, кто был в курсе взрыва, врывались в "ракеты" со своими баулами и чемоданами. Людей туда набивалось столько, что в "ракете" выдавливались стекла изнутри. Они выталкивали оттуда женщин с колясками! Здоровенные бугаи чуть не утопили нескольких детей. Они спешили уехать. Неважно куда, лишь бы подальше от Припяти. Утром я пошел с младшей дочерью гулять по городу. Четвертый блок был виден как на ладони. И я заметил, что... не было помещения центрального зала. Это высокое помещение порядка 11 метров! Над реактором был виден дым..."
Юрий Андреев вспоминает, что из Припяти и Чернобыля улетели все воробьи. На следующий день уже все поняли, что произошла тяжелая авария. Появилась паника, что взорвется второй блок.
"Я им сказал, что блок уже отключен. А в ответ услышал: "Да пошел ты, мы и так знаем, как вы отключаете блоки..."
Страшные цифры Чернобыльской катастрофы
600 000 человек — ликвидаторы Чернобыльской аварии.
31 человек погиб в первые три месяца после катастрофы.
134 человека поражены лучевой болезнью.
200 000 км квадратных составляет территория загрязнения.
240 территорий Киева поместится на загрязненной радиацией территории.
7 млн человек оказались в зоне заражения после того, как радиация распространилась на территории России, Белоруссии и Украины.
Как живет Чернобыль сейчас
Александр Беленький на сайте livejournal.com рассказал о своем путешествии в Чернобыль. Он предостерегает от путаницы: Припять и Чернобыль — два разных города. Припять построили в 1970 году как город-спутник для АЭС. В 1986 году его полностью эвакуировали, и сегодня он совершенно необитаем. А Чернобыль — достаточно древний город, ему более 800 лет.
Журналисты Deutsche Welle, которые побывали в Чернобыле, рассказали: в центре города расположен административный корпус зоны отчуждения. Но если свернуть с центральных улиц, где находятся государственные предприятия, работающие в зараженной зоне, и двигаться вглубь города, то можно наблюдать совершенно иную жизнь. Провалившиеся крыши одноэтажных кирпичных домов, разбитые окна и скрипящие от ветра ставни напоминают сцену из фильма ужасов. Бурная растительность уничтожила бордюры и дороги, а одичавшие собаки теперь едва отличаются от волков.
В Чернобыле есть кафе, почта, пишет Александр Беленький. Отсюда ходит прямой автобус в Киев и другие населенные пункты. В городе вахтовым методом живут примерно 1,5 тыс. человек. Квартиры в Чернобыле выдают на время работы, они не в собственности.
Теплотрассы проложены над землей. В городе очень много бездомных собак. Алкоголь продается три часа в сутки, с 7 до 10 вечера, сообщает источник. Можно даже купить сувениры с надписью "Чернобыль" и значком радиации.
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