Ласточки свили гнездо в туннеле возле Нагорного парка

Барнаульцы заметили гнездо ласточек прямо над входом в туннель, ведущий к Нагорному парку, и поделились кадрами в " Инцидент Барнаул ".

Женщина рассказала, что была на прогулке вместе с сыном, когда они услышали над головой шипение, словно от неработающего радио.

Подняв голову, семья заметила гнездо и пищащих там желторотиков. Потом прилетела и мама-ласточка, чтобы покормить малышей.

Но было и о чем погрустить - рядом обнаружилось другое гнездо, но разрушенное. Барнаульцы задались вопросом, у кого поднялась рука на такое.

Близость к реке - излюбленное место ласточек. Так, при демонтаже Речного вокзала в прошлом году застройщик остановил работы из-за птенцов.

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