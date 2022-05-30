«Ласточка не собачка»: в Барнауле застройщик остановил демонтаж Речного вокзала из-за птенцов

Демонтаж Речного вокзала приостановили на две недели, чтобы птенцы, живущие на здании, смогли окрепнуть и вылететь из гнезда. Об этом сегодня объявили представители компании «ВиСКью» на встрече с общественниками.

Как полагает орнитолог и вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель, с разрушением гнезд на Речном вокзале популяция ласточек-воронков в Барнауле может значительно сократиться.

«В случае приостановки работы сроком на две недели на участке гнездования птиц мы сохраним популяцию ласточки», — обращались к застройщикам в письме Алексей Эбель и Михаил Маслов, член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Алтайского края. Оно находится в распоряжении редакции altapress.ru.

Также помимо орнитолога к застройщику обратились общественники и зоозащитники.

Тамара Иордан,

общественница:

Мы выразили желание скорректировать сроки. Не ожидали, что так быстро откликнется и пойдет на контакт. Хочется только спросить, почему разрешили вести работы в период вывода птенцов?

В «ВиСКью» приняли решение приостановить работы на срок до двух недель, как того и просил Алексей Эбель.

Тамара Иордан и Александр Жокин. Анна Зайкова

Александр Жокин,

главный инженер технического заказчика ООО «СЕЛФ»:

Рассмотрев письмо, наша компания приняла решение идти на встречу общественности и сохранить популяцию — это очень важно, символично для города. Мы сделаем все зависящее, чтобы сделать это. Пообщавшись со специалистами, предполагаем, что это займет около недели-двух. Надеемся, что орнитологи будут очень внимательными, с пониманием отнесутся к нам и, как только ласточки вылетят из гнезд, — мы продолжим работу по демонтажу железобетонных конструкций здания. Сегодня разбор ведется вне зоны гнездования, чтобы не беспокоить птиц и не простаивать.

Чтобы быть уверенными, что птицам не причинят вред, предполагается мониторинг вылета птенцов. Только после того, как они покинут гнезда, работы могут возобновляться, отметил Виктор Петров, заведующий музеем природы АлтГУ.

Когда птенцы покинут свой дом, от гнезд необходимо сразу избавиться, считают общественники.

Ласточки и гнезда на Речном вокзале. Анна Зайкова

Ольга Хопкова,

представитель общественной организации по защите диких животных «Ноев ковчег»:

Ласточки используют свои гнезда неоднократно. Их нужно будет демонтировать, чтобы птицы не вернулись. Переносить не представляется возможным: ласточка не собачка, у которой взяли щенка, поманили — и она пошла.

Напомним, что расчистить площадку застройщик планирует в июле.