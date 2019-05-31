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Лайлатуль-кадр 2019: что нельзя делать в Ночь могущества и предопределения

Лайлатуль-кадр — священная для мусульман ночь. Она наступает ежегодно в месяц Рамадан. В 2019 приблизительная дата Лайлатуль-кадр — 31 мая. Рассказываем, почему нет точной даты, в чем суть Ночи могущества и что нельзя делать в Лайлатуль-кадр 2019.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Что такое Лайлатуль-кадр

Лайлатуль-кадр — Ночь предопределения, или Ночь могущества — особая, священная для мусульман ночь, пишет sputniknews.kz.

Согласно исламскому вероучению, в эту ночь поклонение Богу и любые благие дела ценнее и воздадутся верующим больше, чем в остальные дни, объясняет umma.ru.

По преданию, в Ночь могущества пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Когда ночь Лайлатуль-кадр

Лайлатуль-кадр наступает каждый год в конце священного для мусульман месяца Рамадан. Дата этой ночи окружена тайной, она меняется из года в год. Верующим известен ряд признаков, по котором можно опознать Ночь предопределения. Она наступает в последние 10 дней Рамадана, чаще всего — в нечетные дни.

Лайлатуль-кадр — тихая, спокойная ночь без осадков. Она исполнена сияния и блеска, в воздухе — особый аромат, а деревья стоят в поклоне, сообщает sputnik-tj.com.

Обычно официальные праздничные мероприятия, приуроченные к Лайлатуль-кадр, проводят в 27-й день месяца Рамадан.

Поскольку дата Ночи предопределения и могущества точно не известна, есть выражение: «Человек должен искать Лайлатуль-кадр в каждой ночи года».

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Что нельзя делать в Лайлатуль-кадр

  • В Лайлатуль-кадр нельзя употреблять вино и другие спиртные напитки.
  • Нельзя проводить Ночь предопределения и могущества в развлекательных заведениях — лучше провести это время дома или в мечети.
  • Нельзя сплетничать, сквернословить, ругаться.
  • Нельзя спать.
  • Нельзя смотреть развлекательные передачи и фильмы. Напротив, рекомендуется побыть в тишине, чтобы подумать о важном.
  • Недопустимо праздное веселье, сообщает sputnik-tj.com.

Как правильно провести Лайлатуль-кадр

В Ночь предопределения и могущества мусульманам необходимо совершить покаяние, восполнить пропущенные намазы, читать Священный Коран. В эту ночь прощают обиды, строят планы на будущее.

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