Лайлатуль-кадр 2019: что нельзя делать в Ночь могущества и предопределения

Что такое Лайлатуль-кадр
Лайлатуль-кадр — Ночь предопределения, или Ночь могущества — особая, священная для мусульман ночь, пишет sputniknews.kz.
Согласно исламскому вероучению, в эту ночь поклонение Богу и любые благие дела ценнее и воздадутся верующим больше, чем в остальные дни, объясняет umma.ru.
По преданию, в Ночь могущества пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана.
Когда ночь Лайлатуль-кадр
Лайлатуль-кадр наступает каждый год в конце священного для мусульман месяца Рамадан. Дата этой ночи окружена тайной, она меняется из года в год. Верующим известен ряд признаков, по котором можно опознать Ночь предопределения. Она наступает в последние 10 дней Рамадана, чаще всего — в нечетные дни.
Лайлатуль-кадр — тихая, спокойная ночь без осадков. Она исполнена сияния и блеска, в воздухе — особый аромат, а деревья стоят в поклоне, сообщает sputnik-tj.com.
Обычно официальные праздничные мероприятия, приуроченные к Лайлатуль-кадр, проводят в 27-й день месяца Рамадан.
Поскольку дата Ночи предопределения и могущества точно не известна, есть выражение: «Человек должен искать Лайлатуль-кадр в каждой ночи года».
Что нельзя делать в Лайлатуль-кадр
- В Лайлатуль-кадр нельзя употреблять вино и другие спиртные напитки.
- Нельзя проводить Ночь предопределения и могущества в развлекательных заведениях — лучше провести это время дома или в мечети.
- Нельзя сплетничать, сквернословить, ругаться.
- Нельзя спать.
- Нельзя смотреть развлекательные передачи и фильмы. Напротив, рекомендуется побыть в тишине, чтобы подумать о важном.
- Недопустимо праздное веселье, сообщает sputnik-tj.com.
Как правильно провести Лайлатуль-кадр
В Ночь предопределения и могущества мусульманам необходимо совершить покаяние, восполнить пропущенные намазы, читать Священный Коран. В эту ночь прощают обиды, строят планы на будущее.