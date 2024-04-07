Льдины на Оби, голуби в небе, бабочки на снегу, шлюзы и вода. Что произошло на Алтае

- В храме Благовещения Пресвятой Богородицы после праздничной литургии в Барнауле выпустили голубей. Птицы —как символ добрых известий.
- В Алтайском крае с каждым дне все теплее — апрель наконец дал возможность выгулять яркие одежды и погреться на солнышке. Ветер южный. Однако со временем направление изменится на северное. И в регион придет похолодание.
- Парень на электросамокате сбил 10-летнего мальчика в Барнауле. Его доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
- Сняты временные изменения маршрута автобуса №70р в Барнауле.
- В Барнауле появились первые бабочки. Крылатую красавицу не смутил уже подтаявший снег. И бабочка примостилась отдохнуть прямо на него.
- Паводковая ситуация в Барнауле стабилизируется. За сутки уровень воды в реке Барнаулка снизился на 20 сантиметров. И от воды освободилась дорога, подтопленная в районе строения по улице Кутузова 266.
- На контроле находится ситуация в Павловском районе Алтайского края. Организован сброс воды через шлюзы.
- И главная "вишенка" — ожидаемое многими барнаульцами событие. Обь вскрывается ото льда. И многие горожане пришли посмотреть на набережную посмотреть на подтаявшие "айсберги".
Вот и прошли выходные дни. Надо хорошенько выспаться и — на учебу или работу. Впрочем те работники, которые заслужили отгул, и 8 апреля могут спать себе всласть.
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