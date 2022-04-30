ЛДПР предложила оставить только два дня всеобщих выходных в году и создать «отпускной резерв»

Всеобщими выходными необходимо оставить только два дня в начале года, все остальные — нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7−10 дней, передает РИА «Новости» заявление ЛДПР.

«Мы оставляем всеобщими выходными только 1−2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7−10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению. Кто-то отдохнет в январские праздники, как это устроено сейчас, а кто-то — в майские, кому важнее провести эти дни на огороде, на природе или куда-то съездить», — объяснили в пресс-службе партии.

В ЛДПР считают, что единые для всей страны новогодние каникулы имеют серьезные последствия: начало января — самый пиковый период по смертности.