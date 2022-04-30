30 апреля
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Жизнь

ЛДПР предложила оставить только два дня всеобщих выходных в году и создать «отпускной резерв»

Всеобщими выходными необходимо оставить только два дня в начале года, все остальные — нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7−10 дней, передает РИА «Новости» заявление ЛДПР.

Демонтаж новогодней елки в Барнауле.
Демонтаж новогодней елки в Барнауле.
Дарья Беркетова.

«Мы оставляем всеобщими выходными только 1−2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7−10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению. Кто-то отдохнет в январские праздники, как это устроено сейчас, а кто-то — в майские, кому важнее провести эти дни на огороде, на природе или куда-то съездить», — объяснили в пресс-службе партии.

В ЛДПР считают, что единые для всей страны новогодние каникулы имеют серьезные последствия: начало января — самый пиковый период по смертности.

«На улицах больше обычного пьяных, люди изнывают от скуки, происходят бытовые конфликты. Также это период простоя для предприятий. Всю последнюю неделю декабря все озабочены только будущими каникулами, работа идет вполсилы. Потом 10 дней каникул. И еще неделю после все „реабилитируются“. А в случае введения плавающих каникул мы этот урон нивелируем, потому что не будет массовых каникул», — сообщила партия.

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