Лечение коронавируса приводит к мутации и появлению более агрессивных штаммов

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что увеличилась инфекционность вируса.

«Ученые заметили еще одну важную вещь — признаки того, что штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — подчеркнула она.

Это означает, что вирус эволюционирует, если в каком-то человеке находится долгое время.

«Применение терапии создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — пояснила Баранова.