Лечение коронавируса приводит к мутации и появлению более агрессивных штаммов

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что увеличилась инфекционность вируса.
«Ученые заметили еще одну важную вещь — признаки того, что штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — подчеркнула она.
Это означает, что вирус эволюционирует, если в каком-то человеке находится долгое время.
«Применение терапии создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — пояснила Баранова.
Эксперт также отметила, что лечение COVID-19 помогает вирусу эволюционировать быстрее, поскольку в организме человека часто существует больше одной разновидности ковида.
Например, медики применяют коалесцентную плазму с большим количеством специфических антител, которые убьют вирусы, связанные с антителами, но оставят другие.
Также ситуацию усугубляет применение препаратов, нарушающих работу вирусной полимеразы.
«Например, фавипиравир, известный в России как „Арепливир“ или „Коронавир“, или применяемый в Англии „Ремседевир“, который способствует мутации», — разъяснила Баранова.
Напомним, в Великобритании появился новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее, чем уже известный.