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Жизнь

Лечение коронавируса приводит к мутации и появлению более агрессивных штаммов

Подавляющие вирус препараты приводят к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что увеличилась инфекционность вируса.

«Ученые заметили еще одну важную вещь — признаки того, что штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — подчеркнула она.

Это означает, что вирус эволюционирует, если в каком-то человеке находится долгое время.

«Применение терапии создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — пояснила Баранова.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

Эксперт также отметила, что лечение COVID-19 помогает вирусу эволюционировать быстрее, поскольку в организме человека часто существует больше одной разновидности ковида.

Например, медики применяют коалесцентную плазму с большим количеством специфических антител, которые убьют вирусы, связанные с антителами, но оставят другие.

Также ситуацию усугубляет применение препаратов, нарушающих работу вирусной полимеразы.

«Например, фавипиравир, известный в России как „Арепливир“ или „Коронавир“, или применяемый в Англии „Ремседевир“, который способствует мутации», — разъяснила Баранова.

Напомним, в Великобритании появился новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее, чем уже известный.

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