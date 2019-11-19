Барнаульские власти оперативно отреагировали на сообщения о плохом отоплении в многоэтажках

18 ноября altapress.ru опубликовал статью «Перед кем падать на колени? Жители двух многоквартирных домов Барнаула вторую неделю живут на „леднике“» о холоде в домах по ул. Кулагина, 4 и пр. Калинина, 22 в разгар отопительного сезона. На слудующий день на публикацию отреагировали чиновники.

19 ноября пресс-центр мэрии распространил сообщение по поводу поднятой в публикации проблеме.

«По поручению заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Андрея Федорова проведена выездная проверка с участием представителей городского комитета ЖКХ, администрации Октябрьского района, тепловой инспекции, управляющей организации», — говорится в релизе.

Установлено, что температура в жилых помещениях составляет от 19 до 22 градусов. Управляющей компании «Смарт» выдано предписание по принятию мер для улучшения параметров теплоснабжения дома.

По информации зампредседателя — главного инженера комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, после выполнения работ будет проведен повторный выезд для проверки температурного режима в жилых помещениях.

«Первое обращение от жителей домов по ул. Кулагина, 4 в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле (БТСК) поступило в понедельник, 18 ноября. До этой даты ни от жителей, ни от управляющей организации, которая обслуживает этот дом, жалоб на недостаточную температуру в квартирах не поступало. В этот же день инспектор службы наладки совместно с представителем УК провел необходимые замеры на тепловом узле дома и выдал предписание о необходимости увеличения сопла на 2 мм», — говорится в сообщении СГК.

Отопление. СС0

Ситуация находится на контроле в теплосетевом подразделении компании, подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что «активная фаза» обращений жильцов в различные инстанции (диспетчер УК, администрация Октябрьского района) началась еще 13 ноября. Поэтому непонятно, кто из организаций «лукавит».

Авторитетная комиссия проводила замеры в 16.45 — когда микроклимат в квартире стал комфортнее из-за обогревателя. Потому неудивительно, что показания резко отличаются от утренних (+15 градусов в ванной и +17 +18 в комнатах) и вечерних (+19 +22) температур.

Между тем, в доме по ул. Кулагина, 4 стало заметно теплее — обещанные СГК работы по увеличению сопла были выполнены утром, 19 ноября.

Правда, по прогнозам синоптиков, 20 декабря заметно похолодает — уже ночью будет минус 23. Второй ноябрьский мороз станет проверкой проведенных работ.