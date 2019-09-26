Легализация многоженства могла бы решить многие проблемы в России, считает столичный муфтий

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более, что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», — заявил Аляутдинов.

Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин — по данным Росстата, на 10 миллионов.

К тому же в России немало ситуаций, когда «женщины остаются вдовами или разведены».

Кроме того, многоженство уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане, подчеркнул он.

«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. <…> Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — отмечает Ильдар Аляутдинов.

Мечеть. Ислам ССО

Муфтий подчеркнул, что данные вопросы должны рассматриваться только компетентными органами, с привлечением знатоков исламского законодательства.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны, пишет mail.ru.

Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности» перед ними и внебрачными детьми.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2015 году заявил, что в кавказских республиках должно быть узаконено многоженство, чтобы мужчина мог свободно вступать в брак второй и третий раз.

Рамзан Кадыров. www.facebook.com/RKadyrov95

По его словам из-за любовниц возникают одни проблемы со здоровьем, в семье, «приходится жить во лжи».

Глава Чечни уверен, что каждый мужчина имеет любовниц на стороне, всем им приходится лгать своим женам.

«А я никогда не смог бы врать своей супруге. Поэтому многоженство — это очень хорошо, а иметь много любовниц — плохо, — заявляет он. — Если я выступлю против многоженства, я не мусульманин».