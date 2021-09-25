Легендарная телеведущая назвала счастьем жизнь без детей

Об этом актриса рассказала в новом выпуске программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ.
На вопрос, почему она не стала матерью, раньше популярная ведущая отвечала с сожалением. Всякий раз, когда речь заходила об этом, чувствовала невыносимую боль. С годами Вовк осознала, что у нее есть множество поводов радоваться жизни.
«Иногда я думаю: „Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!“» — заявила Вовк.
79-летняя телеведущая дважды была замужем и с обоими супругами прожила больше десяти лет. На данный момент она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.
Ранее коллега постригшейся в монахини народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой Татьяна Бронзова поведала о возможных причинах ее ухода в монастырь.