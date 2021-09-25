Легендарная телеведущая назвала счастьем жизнь без детей

Теле- и радиоведущая, актриса кино и народная артистка России Ангелина Вовк заявила, что не сожалеет об отсутствия детей. Более того, иногда она думает, что это счастье.

Об этом актриса рассказала в новом выпуске программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

На вопрос, почему она не стала матерью, раньше популярная ведущая отвечала с сожалением. Всякий раз, когда речь заходила об этом, чувствовала невыносимую боль. С годами Вовк осознала, что у нее есть множество поводов радоваться жизни.

«Иногда я думаю: „Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!“» — заявила Вовк.

79-летняя телеведущая дважды была замужем и с обоими супругами прожила больше десяти лет. На данный момент она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.

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