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Жизнь

Легендарная телеведущая назвала счастьем жизнь без детей

Теле- и радиоведущая, актриса кино и народная артистка России Ангелина Вовк заявила, что не сожалеет об отсутствия детей. Более того, иногда она думает, что это счастье.

Ангелина Вовк.
Ангелина Вовк.
Скриншот видео "Россия 1"

Об этом актриса рассказала в новом выпуске программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

На вопрос, почему она не стала матерью, раньше популярная ведущая отвечала с сожалением. Всякий раз, когда речь заходила об этом, чувствовала невыносимую боль. С годами Вовк осознала, что у нее есть множество поводов радоваться жизни.

«Иногда я думаю: „Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!“» — заявила Вовк.


79-летняя телеведущая дважды была замужем и с обоими супругами прожила больше десяти лет. На данный момент она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.

Ранее коллега постригшейся в монахини народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой Татьяна Бронзова поведала о возможных причинах ее ухода в монастырь.

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