Лес в заказнике на берегу Байкала отдали в аренду на полвека

«Республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии в 2008—2010 годах в аренду на 49 лет организациям ООО „БайкалХант“ и ООО „Лад“ передали лесные участки в государственном природном заказнике федерального значения „Фролихинский“, входящий в Центральную экологическую зону озера Байкал», — отмечает издание.
На арендуемых участках компании должны были вести рекреационную деятельность и возвели возведены деревянные строения.
В Байкальской природоохранной прокуратуре пояснили, что действовавший давно регламент позволял такие сделки, однако впоследствии его оспорили. Теперь оспаривают сами сделки.
В ведомстве подчеркнули, что для сохранения природного равновесия, чтобы избежать невосполнимого экологического урона, отдельные территории запрещено использовать для рекреационных целей.
«Данный заказник образован для сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, сбережения их среды обитания и путей миграции, проведения научных исследований, осуществления экологического мониторинга, просвещения», — рассказали в прокуратуре.
Примечательно, что на арендованных участках обнаружили несколько строений, включая дома, беседку и туалеты.
На одной из территорий выявили свалки отходов производства и потребления, в том числе аккумуляторные батареи.
Напомним, ранее задержали иркутского чиновника, разрешившего строительство на берегу Байкала.