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Жизнь

Лес в заказнике на берегу Байкала отдали в аренду на полвека

Власти Бурятии отдали в аренду на 49 лет под рекреационную деятельность двум организациям лесные участки в заказнике «Фролихинский», пишет «Тайга.инфо».

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

«Республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии в 2008—2010 годах в аренду на 49 лет организациям ООО „БайкалХант“ и ООО „Лад“ передали лесные участки в государственном природном заказнике федерального значения „Фролихинский“, входящий в Центральную экологическую зону озера Байкал», — отмечает издание.

На арендуемых участках компании должны были вести рекреационную деятельность и возвели возведены деревянные строения.

В Байкальской природоохранной прокуратуре пояснили, что действовавший давно регламент позволял такие сделки, однако впоследствии его оспорили. Теперь оспаривают сами сделки.

В ведомстве подчеркнули, что для сохранения природного равновесия, чтобы избежать невосполнимого экологического урона, отдельные территории запрещено использовать для рекреационных целей.

«Данный заказник образован для сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, сбережения их среды обитания и путей миграции, проведения научных исследований, осуществления экологического мониторинга, просвещения», — рассказали в прокуратуре.

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Примечательно, что на арендованных участках обнаружили несколько строений, включая дома, беседку и туалеты.

На одной из территорий выявили свалки отходов производства и потребления, в том числе аккумуляторные батареи.

Напомним, ранее задержали иркутского чиновника, разрешившего строительство на берегу Байкала.

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