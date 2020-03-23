Лес в заказнике на берегу Байкала отдали в аренду на полвека

«Республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии в 2008—2010 годах в аренду на 49 лет организациям ООО „БайкалХант“ и ООО „Лад“ передали лесные участки в государственном природном заказнике федерального значения „Фролихинский“, входящий в Центральную экологическую зону озера Байкал», — отмечает издание.