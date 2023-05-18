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Жизнь

Леса Алтайского края временно закроют из-за нашествия вредителей

Ликвидацию очагов сибирского шелкопряда проведут в Алтайском крае с 29 мая по 16 июня, сообщает "Банкфакс".

Шелкопряд.
Шелкопряд.
unsplash.com

На время избавления лесного массива от вредителей посещение лесов запретят.

Нашествие сибирского и непарного шелкопряда зафиксировали в регионе летом 2022 года. В июне гусеницы оставили без листвы и хвои деревья во многих районах края.

В Минприроды Алтайского края сообщили, что гусеницы окуклятся и перестанут наносить урон, а деревья успеют восстановиться и подготовиться к зиме.

Однако специалисты добавили, что будут следить за ситуацией и при необходимости обработают леса в 2023 году.

17 мая стало известно, что в регионе все же локализуют и ликвидируют очаги сибирского шелкопряда. Работы намечены на период с 29 мая по 16 июня.

Обработка, а соответственно запрет посещения затронет Волчихинское, Знаменское, Лебяжинское, Новичихинское и Шипуновское лесничества.

Ранее сибиряк незаконно вырубил лес на 36 млн рублей.

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