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18 января
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Жизнь

9 лет получил житель алтайского села, увидевший в окошке кровать, жену и соседа

В Алтайском крае осудили мужчину, убившего неверную многодетную сожительницу и ножом порезавшего соседа, сообщает региональный СК.

Измена.
Измена.
CCO

40-летнего жителя одного из сел Павловского района осудили по двум статьям: «убийство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«В апреле 2020 года по дороге с работы решил зайти в гости к своему соседу. Подойдя к окну, увидел, что его гражданская супруга совместно с соседом находится в кровати», — рассказали в ведомстве, как все начиналось.

Мужчина выбил окно и залез в дом, где нанес соседу несколько ранений в грудь и ножом ударил женщину в шею. У погибшей остались трое малолетних детей.

Сельчанин вину не признал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Суд отправил его на 9,5 лет в колонию строгого режима.

Ранее другой алтайский ревнивец не успел ударить супругу, схватившую лежавший на печи нож.

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